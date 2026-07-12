A un año de la desaparición de Ana Amelí García en el Ajusco, su familia exige respuestas

Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, exigieron justicia a un año de la desaparición de la joven.

A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez en el Pico del Águila del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, este 12 de julio su familia y colectivos de personas buscadoras marcharon para exigir avances en la investigación y su localización.

Vanessa Gámez, madre de la joven de 19 años, encabezó la movilización que partió de la Glorieta de las y los Desaparecidos hacia el Ángel de la Independencia, donde realizaron una ceremonia religiosa y un acto de protesta que concluyó con la colocación de un antimonumento.

“Ya 365 días no sabemos nada de Ana Amelia y de los más de 135 mil que nos hacen falta”, expresó Vanessa durante la jornada. “No estamos todas, nos falta Amelí”, agregó.

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Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, exigieron justicia a un año de la desaparición de la joven. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la ceremonia, realizaron oraciones y cantos en memoria de la joven estudiante de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al pie del Ángel de la Independencia, donde colocaron un antimonumento, la madre de Ana Amelí recordó el día de su desaparición:

“Hoy, hace 365 días, alguien la arrancó de su familia, alguien la alejó de nuestro cuidado y de nuestro amor, alguien sin escrúpulos ni corazón se llevó a un ser hermoso para nosotros” Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez



Instalan antimonumento por personas desaparecidas en México

El antimonumento colocado en la parte frontal del Ángel hace referencia al logotipo de la Selección Mexicana de futbol: en lugar del águila aparece una pala con tierra y contiene la leyenda: “México campeón mundial desaparición; más de 135 mil en 2026” .

Antimonumento instalado frente al Ángel de la Independencia. ı Foto: Cuartoscuro

La última información certera que tiene la familia de Ana Amelí es una selfie que la joven envió desde la cima del Pico del Águila el 12 de julio de 2025.

De acuerdo con sus familiares, ese día tenía previsto subir al Ajusco con amigos, pero no logró encontrarse con ellos y posteriormente se integró a otro grupo de senderistas; desde la cumbre, avisó a su familia que había hecho cima y no volvieron a saber de ella.

Tras la falta de información, Vanessa se integró a colectivos de búsqueda que realizan recorridos en la zona del Ajusco para localizar a sus seres queridos desaparecidos.

En una entrevista con El Universal, la madre de Ana Amelí aseguró que durante 2026 han participado en alrededor de 50 búsquedas en la zona del Ajusco, con apoyo de personal especializado, binomios caninos, brigadas y distintas corporaciones, sin encontrar hasta ahora indicios de Ana Amelí.

Ana Amelí, joven de 19 años desaparecida en el Ajusco. ı Foto: X, @ColectivoHECDMX

Sin avances en investigación sobre desaparición de Ana Amelí García

La familia también ha señalado que la investigación formal por la desaparición de la joven habría iniciado hasta septiembre de 2025, dos meses después de que fue reportada como desaparecida.

El caso de Ana Amelí cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitidas en diciembre de 2025, cuando el organismo llamó al Estado mexicano a intensificar las labores de búsqueda de la joven, atender las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) y señaló que, a cinco meses de su desaparición, no existían avances significativos en la investigación.

Durante la ceremonia religiosa participó el sacerdote Arturo Carrasco, quien acompañó a la familia de Ana Amelí y a colectivos solidarios de personas buscadoras y familias sociales.

“Si no quieren ver más procesos y enfrentamientos en la calle, sencillamente impartan justicia. ¿Por qué les buscamos? Porque les amamos”, expresó.

Actualmente existe una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información que permita localizar a Ana Amelí García Gámez.

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cehr