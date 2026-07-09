Localizan con vida a otros 3 menores que desaparecieron tras graduación; hay un detenido

Tras permanecer nueve días ausentes, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó la localización con vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara.

En un comunicado, indicó que las víctimas fueron ubicadas en Puerto Vallarta, además de registrarse la detención de una persona por su presunta relación con los hechos.

Las víctimas, que son menores de edad, fueron trasladadas a las instalaciones de la dependencia estatal, donde declaran para esclarecer lo ocurrido.

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La Fiscalía de Jalisco precisó que la línea de investigación por el posible delito de reclutamiento forzado continúa vigente en ambos asuntos independientes.

Los adolescentes fueron vistos por última vez tras asistir a su ceremonia de graduación de secundaria, en la zona de la colonia San Andrés / Lomas del Paraíso, el pasado 30 de junio de 2026.

Así ubicaron a los menores en Jalisco

La autoridad señaló que identificaron el vehículo al que presuntamente abordaron los adolescentes el día de su desaparición.

El seguimiento del automóvil, realizado con la infraestructura del C5, facilitó la captura de un sospechoso, cuya situación jurídica será resuelta conforme avancen las indagatorias correspondientes.

🔴La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de una persona presuntamente relacionada con la desaparición de tres adolescentes en Guadalajara, quienes ya fueron localizados.



Las víctimas, Justhin, Jordan y Christopher, permanecen en diligencias ministeriales para esclarecer lo… pic.twitter.com/TiXuRD8j59 — Azucena Uresti (@azucenau) July 9, 2026

Rescatan a otras 3 personas en el mismo operativo

Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas, precisó que de manera simultánea se registró la localización de otras tres personas con vida en Puerto Vallarta.

Al respecto, aclaró que hasta el momento no existen elementos que permitan establecer una relación entre ambos sucesos, debido a que corresponden a dinámicas y contextos geográficos distintos.

La funcionaria confirmó que las seis víctimas en total fueron liberadas, concluyendo con éxito los operativos de búsqueda.

Hallan a 3 estudiantes más que desaparecieron en Jalisco

El lunes, la Fiscalía General de Jalisco también confirmó la localización con vida de los tres estudiantes que permanecían reportados como desaparecidos desde el pasado 25 de junio en el municipio de Puerto Vallarta.

Las tres jóvenes fueron halladas en buen estado de salud. El rastro de los menores se había perdido originalmente en las inmediaciones de la localidad de El Zancudo, perteneciente a la delegación de Ixtapa, cuando presuntamente se trasladaban hacia una ceremonia de graduación escolar.

Previo al hallazgo, la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, había detallado que el último contacto que los familiares mantuvieron con los estudiantes ocurrió, mientras éstos esperaban en una parada de autobús, situación que encendió las alertas de las autoridades locales y colectivos de búsqueda en la entidad. Tras su localización, los jóvenes fueron resguardados para los trámites correspondientes y la posterior reintegración a sus núcleos familiares.

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JVR