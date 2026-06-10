Alertan por alza en abuso sexual contra menores

TRAS ADVERTIR que el próximo Mundial puede aumentar los riesgos de explotación, trata y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en México, donde sólo tres por ciento de estos delitos alcanza una denuncia formal, más de 20 organizaciones civiles lanzaron la campaña nacional “Infórmate, Empatiza y Protege”.

Las agrupaciones advirtieron que la llegada de turistas, las celebraciones masivas, el aumento de traslados y la convivencia en espacios con alta concentración de personas pueden ampliar la exposición de menores a situaciones de abuso, explotación o captación.

Daniela Tapia, cofundadora de Libera México, aseguró que “somos el segundo país con mayor número de reportes de turismo sexual infantil de todo el mundo y aproximadamente hay más de 21 mil menores que son captados año con año por redes de trata”.

Especialistas expusieron que siete de cada 10 agresores forman parte del círculo cercano de las víctimas. También alertaron que cuatro de cada 10 niños y seis de cada 10 niñas sufrirán algún tipo de violencia sexual antes de cumplir 18 años.

INCIDENCIA DELICTIVA ı Foto: Especial

Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua concentran algunas de las tasas más altas de delitos contra niñas, niños y adolescentes relacionados con la libertad y seguridad sexual, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024 citados por las organizaciones. Las tres primeras serán sedes del Mundial 2026.

Erika Aponte, representante de Guardianes, citó antecedentes internacionales sobre aumentos de violencia durante competencias deportivas. “En Brasil se observó un incremento de 12 por ciento en las llamadas a líneas de ayuda durante el Mundial”, indicó.

La estrategia reunirá recursos de orientación e información para detectar señales de alerta, activar reportes y canalizar casos de violencia o explotación sexual infantil. También promoverá la plataforma Te Protejo México y la Línea Nacional de Reporte y Chat contra la Trata de Personas.