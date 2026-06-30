Supera narcomenudeo a robo como causa de prisión en adolescentes

El narcomenudeo se convirtió en la principal causa de ingreso de adolescentes a centros de internamiento en México. En 2024 desplazó al robo, que dominó ese registro durante siete años, y se colocó como la principal conducta asociada a la privación de libertad de menores de 14 a 17 años, con dos de cada 10 casos reportados dentro del informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Datos de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) 2026 del organismo muestran que, después del narcomenudeo, los mayores registros de internamiento correspondieron a homicidio, robo, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, así como violación

PROBLEMAS CON LA LEY ı Foto: Especial

El homicidio también empujó al robo al tercer lugar dentro de los ingresos a centros de internamiento con un 16.6 por ciento de los casos, una cifra que apenas supera a la registrada por ese delito patrimonial. Más abajo quedaron los ilícitos relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos, con 15.2 puntos, y la violación cierra la lista con 11.9 registros oficiales.

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Las mujeres registraron la mayor concentración de narcomenudeo dentro de los ingresos a centros estatales. En ese grupo, la conducta representó tres de cada 10 casos y superó a delitos en materia de armas, homicidio, robo y secuestro. Entre los hombres también ocupó el primer lugar, aunque con una proporción menor, de 18.6 por ciento.

El Dato: en ninguna entidad se rebasó su capacidad, por lo que los centros de internamiento tuvieron una ocupación equivalente a 24 jóvenes por cada 100 camas, dice el reporte.

El avance del narcomenudeo como principal causa de internamiento adolescente no aparece como un dato aislado. Estudios sobre reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México documentan que la venta de drogas forma parte de las tareas asignadas a menores dentro de estas redes, junto con otras conductas como robos o secuestros debido a las bajas penas que reciben los menos en comparación a personas adultas.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) estimaron que alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes se encontraban en riesgo de ser incorporados a estas estructuras. Las organizaciones vinculan esa exposición con factores como pobreza, abandono, falta de oportunidades, violencia familiar, presencia de grupos delictivos, consumo de drogas y contacto con personas implicadas en el crimen.

27 mil 912 víctimas en delitos cometidos por adolescentes

Además del cambio en el delito principal, también se incrementaron los ingresos a centros estatales de internamiento. Mil 562 adolescentes fueron privados de la libertad por algún delito durante 2024, una cifra que cortó la tendencia a la baja documentada por el Inegi y marcó un aumento de 3.6 por ciento frente a 2023. Nueve de cada 10 ingresos corresponden a hombres.

Al cierre de 2024, el país registró cuatro mil 95 adolescentes con alguna medida de sanción: seis de cada 10 casos cumplían esquemas no privativos de libertad; el resto permanecía bajo una modalidad restrictiva, como internamiento preventivo, internamiento o semi internamiento.

Otro dato relevante aparece en la situación procesal. Un tercio de las personas en internamiento de este grupo de edad no contaba con resolución de su caso penal al cierre del último año del registro. Se trata del porcentaje más alto dentro del periodo 2017-2024, y que el propio reporte identifica como adolescentes con medida de privación de la libertad cautelar y no definitiva.

Las imputaciones contra adolescentes también marcaron un repunte. En 2024, fiscalías y procuradurías estatales registraron 35 mil 193 personas de 12 a 17 años señaladas por la presunta comisión de delitos; el dato superó por siete puntos porcentuales al del año previo y quedó 55.4 por ciento arriba de 2021, el punto más bajo del periodo. La tasa nacional llegó a 259.3 casos por cada 100 mil habitantes de ese grupo etario.

Fuera de los espacios de reclusión, las carpetas de investigación también muestran cambios en el perfil de los delitos atribuidos a menores de edad. En 2024, fiscalías y procuradurías estatales registraron 36 mil 447 ilícitos dentro del sistema de justicia penal adolescente.

Las lesiones ya ocupan el primer lugar entre los delitos atribuidos a adolescentes, con 23.5 por ciento del total, y desde 2022 dejaron atrás al robo, que durante cinco años marcó el pulso de la justicia penal juvenil. El expediente patrimonial perdió peso, mientras que las agresiones personales pasaron al frente.

El resto de la lista confirma ese reacomodo. Las amenazas quedaron en tercer lugar, con 10.6 por ciento; el abuso sexual le siguió con 8.6, y narcomenudeo quedó al final con un porcentaje similar. El reporte deja ver dos caminos dentro del mismo sistema penal: en las carpetas de investigación avanzan las lesiones, pero en los ingresos a internamiento el peso principal ya lo tiene el narcomenudeo.

México, fuente de marihuana ilegal en mercado de América del Norte

| Por Elizabeth Hernández |

El mercado ilegal de cannabis mantiene fuerza en América del Norte, incluso en países con esquemas legales. El Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que la oferta clandestina, especialmente de México, compite con productos regulados por precio y potencia, mientras países de la región aparecen cada vez más como origen de envíos ilícitos a otras latitudes globales.

Una de las principales razones por las que el mercado ilícito de mariguana conserva fuerza en Canadá y Estados Unidos es la diferencia de precios frente a la oferta regulada. Aunque ambos países cuentan con marcos legales para su consumo, parte de los usuarios ha vuelto a canales no autorizados debido a los costos del sistema formal. En Canadá, el reporte señala que la oferta ilegal resultó en 2023 más potente y barata que la regulada.

El Dato: Firmas especializadas detallan que el mercado legal de cannabis en EU presentó una contracción de 41% en 2025 en comparación con lo alcanzado en 2021.

El crecimiento del consumo ayuda a explicar por qué el mercado ilícito conserva fuerza pese a los avances legales. Los últimos datos señalan que 256 millones de personas usaron cannabis en el mundo durante 2024, 40 por ciento más que la registrada una década antes. El reporte mantiene a esa sustancia como la droga de mayor uso global y ubica a América del Norte con el mayor número de usuarios.

La prevalencia en esta región también es la más alta a nivel global. Casi una de cada cinco personas de 15 a 64 años en América del Norte consumió cannabis durante los últimos dos años, una cifra del 20.5 por ciento que permite dimensionar la convivencia entre marcos legales, normalización social y las redes ilícitas que han tomado fuerza en la última década a pesar de la legalización.

Bajo ese patrón, México queda en una posición incómoda. El país forma parte del bloque norteamericano descrito por el informe y mantiene cultivos clandestinos que ofrecen mercancía barata, flexible y ajena a controles sanitarios. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta a la posesión y al autocultivo bajo autorización, no creó un mercado comercial con trazabilidad nacional.

Con esa brecha, la mariguana ilegal puede salir de zonas mexicanas de siembra, mezclarse con inventarios de otras redes y llegar a mercados donde sí existen permisos. El informe no dibuja una ruta directa México-Europa, pero sí muestra el eslabón que vuelve posible el negocio. Países con cadenas legales o temporales, como Canadá, sirven cada vez más como puntos de distribución de los cárteles nacionales.

La venta de cannabis ilegal también tiene un incentivo empresarial. La UNODC advierte que la mayoría de los grupos criminales mexicanos identificados en el mercado legal de Canadá durante 2023 ya operaban antes de la legalización en ese país y hubo indicios de abuso de licencias de producción por parte de empresas canadienses. Para una red criminal, una autorización válida puede dar fachada logística; para un comprador europeo, el origen norteamericano aporta volumen, marca y apariencia regulada.

Además de la demanda, el informe detecta un cambio en las rutas. El cannabis producido en América del Norte ya no circula sólo dentro de la región, sino que aparece con más frecuencia en decomisos de otros continentes. Entre 2015 y 2024, 57 países o territorios fuera de la zona reportaron cargamentos con origen norteamericano, 46 más que los reportados una década antes.

El salto hacia Europa ya dejó cifras difíciles de ignorar. Autoridades aduaneras de Países Bajos aseguraron 65.5 toneladas de esta hierba en 2025, cuatro veces más que un año antes, con cargamentos procedentes sobre todo de Canadá y Estados Unidos. Amberes, Rotterdam y Hamburgo, puertos ligados durante años a otras drogas, aparecen ahora en nuevas rutas del creciente mercado del cannabis.

Frente a esos decomisos, el problema de calidad adquiere peso propio. Fuentes abiertas citadas por la ONU señalan que algunos envíos de América del Norte interceptados en Bélgica y Países Bajos eran de baja calidad, un indicio de producción fuera de la cadena autorizada de estos dos países, lo que apunta directamente a México. La ilegalidad reduce costos y también elimina pruebas de potencia, controles de contaminantes, reglas de empaque y verificación de cannabinoides.

Falta de regulación expone a visitantes

| Por Claudia Arellano |

Con millones de aficionados recorriendo las sedes mundialistas, especialistas y representantes de la industria advierten que la falta de regulación del cannabis y el incremento de las adicciones exponen a turistas y mexicanos a riesgos sanitarios, legales y de seguridad.

Ello convierte al país en el único de los coanfitriones del Mundial que recibe a millones de visitantes sin un mercado regulado, lo que, de acuerdo con representantes de la industria, incrementa la incertidumbre jurídica y fortalece la operación del mercado informal.

El Tip: hasta junio de este año, 24 entidades de Estados Unidos habían legalizado la marihuana para su uso recreativo entre adultos de 21 años o más.

La organización Revolución con Flores dijo que el inicio del torneo evidenció un problema que desde hace dos años había intentado colocar sobre la mesa de discusión. En los tianguis turísticos de 2024 y 2025, presentó propuestas de capacitación y protocolos para atender el consumo responsable de cannabis entre visitantes. Sin embargo, las iniciativas no fueron retomadas por las autoridades.

Denyse Espinosa, directora general y cofundadora de la firma, considera que el costo de esa omisión comienza a hacerse evidente conforme aumenta la llegada de turistas, pues mantener congelada la regulación deja tanto a visitantes como a mexicanos expuestos al mercado ilegal.

De acuerdo con cifras de MMGY Travel Intelligence, citadas por Revolución con Flores, 29 por ciento de los viajeros estadounidenses manifiesta interés en realizar actividades relacionadas con el cannabis durante sus vacaciones en México: “Entre los turistas millennials, esa proporción alcanza el 50 por ciento”.

Actualmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha expedido alrededor de 12 mil 500 autorizaciones para cultivo y uso personal mediante procedimientos administrativos que especialistas consideran insuficientes para atender la realidad.

Carolina Zambrano Sánchez, especialista en medicina familiar por la Universidad Veracruzana, explicó que esta sustancia se ha convertido en la droga de mayor prevalencia en México debido a su capacidad de generar dependencia desde el primer consumo.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), 3.7 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años habían consumido cannabis alguna vez hasta 2025. Este porcentaje era inferior al observado en 2016 (5.3 por ciento), aunque continuaba siendo superior al registrado en 2001 (1.1%). No obstante, se reportó una notable reducción en la cantidad de la población de este rango de edad que había consumido cannabis entre 2016 y 2025 (de 762 mil a 489 mil).

“Cultivar un gramo de cannabis en EU cuesta cinco dólares; en México, alrededor de 50 centavos de dólar”, afirmó Fernando Carcamo, fundador de Paradise, la cadena de retail cannábico más grande de Latinoamérica, quien afirma que el cannabis podría convertirse en el nuevo oro verde de México, gracias a que cultivarla resulta 10 veces más barato que en EU y tiene la capacidad de abastecer el mercado global, “sin embargo, la falta de regulación sigue siendo el freno.

Se sextuplica en Veracruz la cifra de adolescentes imputados por delitos

| Por Alan Gallegos |

Veracruz, estado gobernado por la morenista Rocio Nahle, enfrenta un explosivo problema con sus menores de edad, pues cada vez son más los que afrontan conflictos con el sistema de justicia penal para adolescentes.

Mientras en 2023 la entidad reportó 145 menores imputados por algún delito, un año después escaló a 852 personas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. Esto significa que, en sólo un año, sus jóvenes en conflicto con la ley aumentaron casi seis veces, con lo que se convirtió en la entidad con el mayor escalamiento en todo el país.

El dato: LOS CARGOS más frecuentes que pesan sobre los señalados incluyen robo simple, lesiones y delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de drogas ilegales.

De las 852 personas adolescentes enlistadas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, 553 son hombres y 102, mujeres, y 197 más aparecen como no identificadas.

En cuanto a la distribución porcentual de los jóvenes ingresados durante el año 2024 a los centros de internamiento según el número de ingresos por primera vez y reingresos por entidad federativa, el estado de Veracruz reportó 28 jóvenes de 14 a 17 años, de los cuales 25 son hombres y tres, mujeres.

35 mil 193 jóvenes investigados hubo en el país en 2024

Según las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 que publicó ayer el Inegi, en 2024 un total de 35 mil 193 personas adolescentes fueron registradas como imputadas por la presunta comisión de un delito en las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales y alrededor de ocho de cada 10 personas adolescentes imputadas son hombres.

Esto representa un aumento de 7.1 por ciento respecto a 2023, y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, año con el número más bajo de personas imputadas.

El Tip: EN 2024, cinco fiscalías concentraron 46.2% de carpetas de investigación en materia de justicia para adolescentes.

DOMINAN LESIONES. En 2024 se registraron en el país 36 mil 447 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. Desde 2022, el delito de lesiones ha sido el más frecuente y desplazó al de robo, que había sido el ilícito más dominante entre 2017 y 2021.

Durante 2024, se registraron 27 mil 912 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, de las cuales seis de cada 10 son mujeres. La mayor proporción de ellas se concentró en el grupo de edad de entre 10 y 19 años, con 63.7 por ciento.

Al cierre de 2024 había cuatro mil 095 personas adolescentes con alguna medida de sanción: 64.3 por ciento se encontraba con medida no privativa de la libertad y 35.7 por ciento tenía alguna medida privativa o restrictiva de la libertad.

En cuanto a los ingresos a los centros de internamiento estatales en 2024, mil 562 menores de edad ingresaron a estos lugares, de las cuales nueve de cada 10 son hombres.

En comparación con años anteriores, en 2024 se observó un aumento de 3.6 por ciento en los ingresos a los centros de internamiento respecto de 2023; sin embargo, en contraste con 2017, representa 42 por ciento menos, cuando se reportaron dos mil 728 ingresos.

EN INTERNAMIENTO. Durante 2024, 17.2 personas adolescentes por cada 100 mil personas de 14 a 17 años en el país ingresaron a los centros de internamiento y la tasa más alta fue de Sonora, con 67.0 por cada 100 mil. En contraste, en el estado de Tlaxcala ningún menor de edad ingresó al centro de internamiento estatal durante 2024.

De 2017 a 2023, el robo fue el principal delito por el que los jóvenes fueron privados de la libertad en los centros de internamiento. Sin embargo, en 2024, el narcomenudeo, el homicidio y el robo se posicionaron como los principales delitos por los que las y los adolescentes ingresaron a los centros de internamiento.

A la deriva ı Foto: Especial

Entre los principales ilícitos cometidos por personas de menos de 18 años ingresadas a los centros de internamiento a nivel nacional, en el caso de los hombres, estuvieron narcomenudeo; homicidio; robo; delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos; violación; secuestro; lesiones; feminicidio, y violencia familiar.

Al cierre de 2024, los centros de internamiento especializados operaron con una ocupación equivalente a 24 personas adolescentes por cada 100 camas útiles. En ninguna entidad federativa se rebasó la capacidad instalada.

Mientras tanto, al concluir ese año, 33.1 por ciento de los menores en internamiento no contaba con resolución de su caso penal. Se trata del porcentaje más alto registrado en el periodo comprendido entre 2017 y 2024.

Las EPACOL 2026 se conforman por 48 variables e indicadores que sistematizan información de los censos nacionales de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE), de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD), además de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).