México, fuente de marihuana ilegal en mercado de América del Norte

El mercado ilegal de cannabis mantiene fuerza en América del Norte, incluso en países con esquemas legales. El Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que la oferta clandestina, especialmente de México, compite con productos regulados por precio y potencia, mientras países de la región aparecen cada vez más como origen de envíos ilícitos a otras latitudes globales.

Una de las principales razones por las que el mercado ilícito de mariguana conserva fuerza en Canadá y Estados Unidos es la diferencia de precios frente a la oferta regulada. Aunque ambos países cuentan con marcos legales para su consumo, parte de los usuarios ha vuelto a canales no autorizados debido a los costos del sistema formal. En Canadá, el reporte señala que la oferta ilegal resultó en 2023 más potente y barata que la regulada.

El Dato: Firmas especializadas detallan que el mercado legal de cannabis en EU presentó una contracción de 41% en 2025 en comparación con lo alcanzado en 2021.

El crecimiento del consumo ayuda a explicar por qué el mercado ilícito conserva fuerza pese a los avances legales. Los últimos datos señalan que 256 millones de personas usaron cannabis en el mundo durante 2024, 40 por ciento más que la registrada una década antes. El reporte mantiene a esa sustancia como la droga de mayor uso global y ubica a América del Norte con el mayor número de usuarios.

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La prevalencia en esta región también es la más alta a nivel global. Casi una de cada cinco personas de 15 a 64 años en América del Norte consumió cannabis durante los últimos dos años, una cifra del 20.5 por ciento que permite dimensionar la convivencia entre marcos legales, normalización social y las redes ilícitas que han tomado fuerza en la última década a pesar de la legalización.

Bajo ese patrón, México queda en una posición incómoda. El país forma parte del bloque norteamericano descrito por el informe y mantiene cultivos clandestinos que ofrecen mercancía barata, flexible y ajena a controles sanitarios. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta a la posesión y al autocultivo bajo autorización, no creó un mercado comercial con trazabilidad nacional.

Con esa brecha, la mariguana ilegal puede salir de zonas mexicanas de siembra, mezclarse con inventarios de otras redes y llegar a mercados donde sí existen permisos. El informe no dibuja una ruta directa México-Europa, pero sí muestra el eslabón que vuelve posible el negocio. Países con cadenas legales o temporales, como Canadá, sirven cada vez más como puntos de distribución de los cárteles nacionales.

La venta de cannabis ilegal también tiene un incentivo empresarial. La UNODC advierte que la mayoría de los grupos criminales mexicanos identificados en el mercado legal de Canadá durante 2023 ya operaban antes de la legalización en ese país y hubo indicios de abuso de licencias de producción por parte de empresas canadienses. Para una red criminal, una autorización válida puede dar fachada logística; para un comprador europeo, el origen norteamericano aporta volumen, marca y apariencia regulada.

Además de la demanda, el informe detecta un cambio en las rutas. El cannabis producido en América del Norte ya no circula sólo dentro de la región, sino que aparece con más frecuencia en decomisos de otros continentes. Entre 2015 y 2024, 57 países o territorios fuera de la zona reportaron cargamentos con origen norteamericano, 46 más que los reportados una década antes.

El salto hacia Europa ya dejó cifras difíciles de ignorar. Autoridades aduaneras de Países Bajos aseguraron 65.5 toneladas de esta hierba en 2025, cuatro veces más que un año antes, con cargamentos procedentes sobre todo de Canadá y Estados Unidos. Amberes, Rotterdam y Hamburgo, puertos ligados durante años a otras drogas, aparecen ahora en nuevas rutas del creciente mercado del cannabis.

Frente a esos decomisos, el problema de calidad adquiere peso propio. Fuentes abiertas citadas por la ONU señalan que algunos envíos de América del Norte interceptados en Bélgica y Países Bajos eran de baja calidad, un indicio de producción fuera de la cadena autorizada de estos dos países, lo que apunta directamente a México. La ilegalidad reduce costos y también elimina pruebas de potencia, controles de contaminantes, reglas de empaque y verificación de cannabinoides.

Falta de regulación expone a visitantes

| Por Claudia Arellano |

Con millones de aficionados recorriendo las sedes mundialistas, especialistas y representantes de la industria advierten que la falta de regulación del cannabis y el incremento de las adicciones exponen a turistas y mexicanos a riesgos sanitarios, legales y de seguridad.

Ello convierte al país en el único de los coanfitriones del Mundial que recibe a millones de visitantes sin un mercado regulado, lo que, de acuerdo con representantes de la industria, incrementa la incertidumbre jurídica y fortalece la operación del mercado informal.

El Tip: hasta junio de este año, 24 entidades de Estados Unidos habían legalizado la marihuana para su uso recreativo entre adultos de 21 años o más.

La organización Revolución con Flores dijo que el inicio del torneo evidenció un problema que desde hace dos años había intentado colocar sobre la mesa de discusión. En los tianguis turísticos de 2024 y 2025, presentó propuestas de capacitación y protocolos para atender el consumo responsable de cannabis entre visitantes. Sin embargo, las iniciativas no fueron retomadas por las autoridades.

Denyse Espinosa, directora general y cofundadora de la firma, considera que el costo de esa omisión comienza a hacerse evidente conforme aumenta la llegada de turistas, pues mantener congelada la regulación deja tanto a visitantes como a mexicanos expuestos al mercado ilegal.

De acuerdo con cifras de MMGY Travel Intelligence, citadas por Revolución con Flores, 29 por ciento de los viajeros estadounidenses manifiesta interés en realizar actividades relacionadas con el cannabis durante sus vacaciones en México: “Entre los turistas millennials, esa proporción alcanza el 50 por ciento”.

Actualmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha expedido alrededor de 12 mil 500 autorizaciones para cultivo y uso personal mediante procedimientos administrativos que especialistas consideran insuficientes para atender la realidad.

Carolina Zambrano Sánchez, especialista en medicina familiar por la Universidad Veracruzana, explicó que esta sustancia se ha convertido en la droga de mayor prevalencia en México debido a su capacidad de generar dependencia desde el primer consumo.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), 3.7 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años habían consumido cannabis alguna vez hasta 2025. Este porcentaje era inferior al observado en 2016 (5.3 por ciento), aunque continuaba siendo superior al registrado en 2001 (1.1%). No obstante, se reportó una notable reducción en la cantidad de la población de este rango de edad que había consumido cannabis entre 2016 y 2025 (de 762 mil a 489 mil).

“Cultivar un gramo de cannabis en EU cuesta cinco dólares; en México, alrededor de 50 centavos de dólar”, afirmó Fernando Carcamo, fundador de Paradise, la cadena de retail cannábico más grande de Latinoamérica, quien afirma que el cannabis podría convertirse en el nuevo oro verde de México, gracias a que cultivarla resulta 10 veces más barato que en EU y tiene la capacidad de abastecer el mercado global, “sin embargo, la falta de regulación sigue siendo el freno.