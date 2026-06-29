Futbol internacional

Alemania queda eliminada del Mundial 2026 y estos son sus fracasos más históricos

Alemania se despidió de la Copa del Mundo 2026 tras caer en serie de penaltis ante Paraguay, resultado que representa uno de los máximos fracasos de la Mannshaft

Alemania sumó un nuevo fracaso al ser eliminado en dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Alemania sumó un nuevo fracaso al ser eliminado en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

Alemania sufrió una temprana y sorpresiva eliminación en el Mundial 2026 al caer en serie de penaltis a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final, tras un empate 1-1 después de 180 minutos.

Esta eliminación es uno de los grandes fracasos en la historia de Alemania en la Copa del Mundo y se suma a otros fracasos recientes de la Mannschaft., que por tercera edición consecutiva del magno evento se queda corta, pues venía de dos eliminaciones seguidas en fase de grupos.

Los fracasos históricos de Alemania en Mundiales

  • Francia 1938: Eliminada por Suiza en primera ronda
  • Chile 1962: Eliminada por Yugoslavia en cuartos de final
  • Estados Unidos 1994: Eliminada por Bulgaria en cuartos final
  • Francia 1998: Eliminada por Croacia en cuartos de final
  • Rusia 2018: Eliminada en fase de grupos
  • Qatar 2022: Eliminada en fase de grupos
  • Norteamérica 2026: Eliminada en dieciseisavos de final por Paraguay

Otros fracasos recientes de Alemania

Los inesperados y desastrosos resultados de Alemania en las últimas tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA no son los únicos, pues en la Eurocopa también ha quedado a deber.

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En la justa de 2024, en calidad de anfitrión, las cosas no cambiaron mucho para una Alemania que cayó a manos de España en la fase de cuartos de final.

EVG

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