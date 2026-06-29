Alemania queda eliminada del Mundial 2026 y estos son sus fracasos más históricos

Alemania sumó un nuevo fracaso al ser eliminado en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Alemania sufrió una temprana y sorpresiva eliminación en el Mundial 2026 al caer en serie de penaltis a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final, tras un empate 1-1 después de 180 minutos.

Esta eliminación es uno de los grandes fracasos en la historia de Alemania en la Copa del Mundo y se suma a otros fracasos recientes de la Mannschaft., que por tercera edición consecutiva del magno evento se queda corta, pues venía de dos eliminaciones seguidas en fase de grupos.

¡PARAGUAY ELIMINA A ALEMANIA! ¡LOS DEJA FUERA EN TANDA DE PENALTIS! 😱😱#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/myaADT8tXq — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Los fracasos históricos de Alemania en Mundiales

Francia 1938 : Eliminada por Suiza en primera ronda

Chile 1962 : Eliminada por Yugoslavia en cuartos de final

Estados Unidos 1994 : Eliminada por Bulgaria en cuartos final

Francia 1998 : Eliminada por Croacia en cuartos de final

Rusia 2018 : Eliminada en fase de grupos

Qatar 2022 : Eliminada en fase de grupos

Norteamérica 2026: Eliminada en dieciseisavos de final por Paraguay

Otros fracasos recientes de Alemania

Los inesperados y desastrosos resultados de Alemania en las últimas tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA no son los únicos, pues en la Eurocopa también ha quedado a deber.

La tetracampeona del orbe sucumbió en los octavos de final del certamen continental en la edición de 2020, disputada en múltiples sedes, al ser vencida por Inglaterra.

En la justa de 2024, en calidad de anfitrión, las cosas no cambiaron mucho para una Alemania que cayó a manos de España en la fase de cuartos de final.

EVG