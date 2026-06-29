Mundial 2026: Clasificados a octavos de final y cruces AL MOMENTO

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

Arrancaron los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ya salieron los primeros clasificados para los octavos de final, que se juegan del 4 al 7 de julio.

La Selección de Canadá fue la primera en capturar su boleto a la ronda de los 16 mejores equipos del mundo, luego de eliminar a Sudáfrica. Brasil fue el segundo equipo en amarrar su pase.

CRUCES AL MOMENTO DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Brasil vs Costa de Marfil o Noruega

Canadá vs Países Bajos o Marruecos

Eliminados de la Copa del Mundo en 16vos

Sudáfrica

Japón

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Brasil sueña con el sexto título

Gabriel Martinelli apareció en el último aliento para anotar el gol que completó la remontada y Brasil se instaló en los octavos de final del Mundial al vencer 2-1 a Japón. Brasil se enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, en la ronda de octavos.

Martinelli, quien había ingresado como suplente en la segunda mitad, selló la victoria de la selección dirigida por Carlo Ancelotti al marcar en el sexto minuto del tiempo añadido.

Cuando el partido en el estadio techado de Houston parecía encaminado a una prórroga, el juvenil atacante Rayan recuperó el balón al borde del área y maniobró con clase por el costado derecho para ceder a Bruno Guimarães. El centrocampista habilitó a Martinelli, quien controló el balón con la zurda y definió con un derechazo cruzado que pegó en la base del poste.

🇧🇷 Brazil have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026

Casemiro había igualado antes con un cabezazo a los 56 minutos tras una asistencia de Gabriel Magalhães, poco después de haber malogrado otra ocasión. El remate pasó apenas fuera del alcance de la mano extendida del arquero japonés Zion Suzuki y terminó en la red.

Japón se adelantó a los 29. Kaishu Sano robó un pase mal entregado por Danilo en el círculo central avanzó con el balón por todo el campo y definió con un derechazo desde fuera de la medialuna.

Japón sigue sin poder ganar un partido de eliminación directa en el Mundial. La victoria fue la 12da de Brasil en 15 partidos contra Japón. Los equipos también han empatado dos veces, mientras que Japón consiguió su primer triunfo en la serie en un amistoso en Tokio en octubre.

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