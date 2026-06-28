Al minuto 91, de manera agónica, Canadá vence a Sudáfrica y avanza por primera vez a octavos de final de los Mundiales

Stephen Eustáquio (7) celebra el gol de Canadá ante Sudáfrica en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

Un golazo de Stephen Eustáquio al 91′ le dio a Canadá una histórica victoria de 1-0 ante Sudáfrica y puso al equipo anfitrión de la Copa del Mundo 2026 por primera vez en octavos de final del certamen.

Luego de un partido en donde los canadienses buscaron la anotación por todos los medios, el mediocampista consiguió romper la dura defensa sudafricana con un dispar cruzado de fuera del área.

¡GOOOL DE CANADÁ! ¡GOOOOL EN EL AGREGADOOO! 🇨🇦⚽



Stephen Eustáquio al 92' ¡Los mantiene en el Mundiaaal! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/FhpuIGBeqn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

En el primer tiempo lo más destacado fue una acción polémica dentro del área del cuadro Bafana Bafana. En el tiempo agregado, segundos antes de ir al descanso, el lateral Richie Laryea fue derribado por un defensor rival, en una acción que fue reclamada por los canadienses como falta.

Desde la banca el entrenador Jesse Marsch agitaba los brazos, gritaba y pedía la revisión de la jugada, pues de primera intención la acción sobre Laryea parecía penalti. Sin embargo, el VAR y el árbitro central no marcaron nada, a pesar que sí hubo contacto.

Poco después de esa jugada llegó el medio tiempo. Marsch se dirigió al vestidor visiblemente molesto por la marcación de los colegiados. El estratega mandó cambios para buscar nueva dinámica y por momentos

Al 64′ los africanos se salvaron de nuevo, pues en una acción dividida dentro del área el delantero canadiense quedaba para empujar el balón con la portería vacía, pero Teboho Mokoena apareció desde atrás para sacar el balón y alejar el peligro.

Al 74′ entró el mejor jugador, sin discusión, que tiene la Selección de Canadá; Alphonso Davies. El lateral del Bayern Múnich, pero que en los Alces juega de extremo, ingresó al campo y recibió el gafete de capitán. Este duelo marcó el debut del nacido en Ghana en Norteamérica 2026.

Davies se perdió todos los juegos de su selección en la fase de grupos de la Copa del Mundo debido a un malestar que lo afecta desde hace meses. La estrella del conjunto rojo estuvo en recuperación de una lesión de isquiotibiales que sufrió durante la semifinal de la Champions League con el Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain el 6 de mayo.

Sin el elemento de 25 años de edad, Los de la Hoja de Maple empató ante Bosnia y Herzegovina, goleó a Qatar y perdió frente a Suiza. A pesar de ello, Canadá avanzó por primera vez en su historia a la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo.

El ingreso de Alphonso Davies ante Sudáfrica no solo es el regreso del mejor futbolista en la historia de Canadá, también supuso un aliciente anímico para sus compañeros. En los primeros minutos del capitán en el césped, el equipo anfitrión tuvo dos jugadas de peligro.

Promise David se perdió otro acción de gol. El delantero pudo asistir y dejar prácticamente mano a mano a Tajon Buchanan, pero prefirió el disparo fuera del área que se fue por un lado de la portería.

El ataque canadiense siguió con un potente disparo de Jonathan David dentro del área que el arquero Ronwen Williams contuvo. El disparo fue a corta distancia y con mucha fuerza, pero el balón no llevaba dirección y salió a la figura de Williams, quien contuvo el intento de anotación con ambas manos.

Al 84′ el cancerbero Maxime Crépeau se lanzó para capturar un remate de los Bafana Bafana.

aar