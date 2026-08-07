¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la NFL? Esta es la fecha del regreso

La espera para los aficionados al futbol americano terminó y la NFL ya puso en marcha sus actividades rumbo a una nueva temporada. Aunque los primeros encuentros de preparación comenzaron en agosto, todavía falta el arranque de la temporada regular, que reunirá nuevamente a los 32 equipos de la liga.

La temporada regular de la NFL 2026 comenzará en septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de la liga.

La campaña será la edición número 107 de la National Football League y contará con 272 partidos distribuidos a lo largo de 18 semanas.

¿Cuándo comenzó la pretemporada de la NFL 2026?

Antes del inicio de los partidos oficiales, la NFL puso en marcha la pretemporada con el tradicional Juego del Salón de la Fama, disputado el viernes 6 de agosto.

En este encuentro, los Arizona Cardinals se enfrentaron a los Carolina Panthers en Canton, Ohio, como parte de las actividades del Pro Football Hall of Fame. Este partido marca tradicionalmente el comienzo de la actividad de pretemporada rumbo a la nueva campaña.

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Después del encuentro del Salón de la Fama, la pretemporada continuará durante agosto con tres semanas de partidos:

Semana 1: del 13 al 15 de agosto.

Semana 2: del 20 al 23 de agosto.

Semana 3: del 27 al 29 de agosto.

Una vez concluidos estos encuentros, los equipos se prepararán para el inicio de la campaña regular.

¿Cuándo inicia la temporada regular de la NFL 2026?

El inicio oficial será el miércoles 9 de septiembre de 2026, una fecha poco habitual para el arranque de una temporada de la NFL.

El primer partido enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, en una reedición del enfrentamiento que protagonizaron en el Super Bowl LX. El encuentro se disputará en Seattle y marcará el comienzo de la temporada regular.

La campaña regular se extenderá hasta enero de 2027. Posteriormente comenzarán los playoffs, que definirán a los equipos que competirán por el título de la NFL.

Por ello, aunque la actividad de la liga ya comenzó con la pretemporada, los aficionados tendrán que esperar hasta septiembre para disfrutar del inicio oficial de la temporada regular de la NFL 2026.

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MSL