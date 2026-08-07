México Sub-20 remonta a Canadá y logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana selló su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana Sub-20 logró su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al derrotar 2-1 a Canadá en las semifinales del Premundial de la Concacaf, en duelo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Azteca.

El equipo de la hoja de maple pegó primero y rápido, pues apenas corría el minuto 5 cuando Owen Graham prendió el balón con una impresionante volea para clavarlo en el ángulo y dejar sin oportunidad a Cristo Navarrete.

#Sub20 | ¡Qué golaaaaazo! 💚💥



Aquí les dejamos el FOGONAZO de Alfaro con el que nos hicimos presentes en el marcador esta noche.#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/AfgylfWOEG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 8, 2026

El Tricolor Sub-20 viene de atrás para ganar el boleto

México encontró el tanto del empate recién iniciada la segunda parte. Cristóbal Alfaro marcó con un fogonazo al minuto 49 para desatar la algarabía entre los aficionados presentes en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

La Selección Mexicana Sub-20 creció en confianza y estuvo encima del área de Canadá, pero le faltó contundencia. Los canadienses se quedaron con 10 elementos al 67′ tras la expulsión de Liam MacKenzie por un pisotón sobre Diego Ramírez.

Sin embargo, el árbitro marcó un penalti a favor del Tricolor al minuto 75 por una falta sobre Santiago Sandoval. Hugo Camberos acertó desde los 11 pasos y puso en ventaja a México al 77′.

#Sub20 | ¡Camberos respondiendo a la hora buena! ⌚😎



Aquí les dejamos el gol de Hugo que nos clasificó a los Juegos Olímpicos.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/3L5zZlvMnQ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 8, 2026

Estados Unidos, rival de México en la final del Premundial

Estados Unidos será el contrincante de la Selección Mexicana en la gran final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

El encuentro entre el Tricolor y el equipo de las barras y las estrellas se efectuará en el Estadio Azteca este domingo 9 de agosto.

Estados Unidos accedió al duelo por el título del Premundial Sub-20 de la Concacaf después de superar 2-0 a Costa Rica.

Los vecinos del norte ya estaban clasificados de manera automática a Los Ángeles 2028 por su condición de anfitriones, por lo que solamente quedaba un boleto en disputa, el cual se conoció antes de la final, precisamente por la clasificación de los estadounidenses a la última fase del torneo.

EVG