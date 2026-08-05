México derrota a Panamá, avanza a semifinales y consigue su boleto para el Mundial Sub-20 2027

La Selección Mexicana Sub-20 consiguió una contundente victoria sobre su similar de Panamá por marcador de 4-0 para clasificar a las semifinales del Campeonato de la Concacaf de la especialidad lo que le otorgó al cuadro nacional el boleto al Mundial Sub-20 del próximo año.

El primer gol del compromiso tardó 33 minutos en caer en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Juan Carlos Echilvestre fue el autor del primer tanto, el defensa de Santos Laguna aprovechó la mala salida de Alberto Ruiz, el guardameta de Panamá, para mandar al fondo de la red la esférica.

#Sub20 | ¡Aquí les dejamos nuestro primer gol! ⚽💥



Echilvestre aprovechando la gran oportunidad.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/mmttJzOmnG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 6, 2026

La escuadra que comanda Álex Diego llegó a este encuentro con tres victorias consecutivas y cero goles en contra, así que esta racha seguirá para el conjunto nacional tras el gran resultado que consiguieron ante Panamá en Puebla, la ciudad que ha albergado todos los compromisos de la Sub-20.

El segundo tiempo mantuvo la superioridad de México en el campo de juego, pero Panamá comenzó a mejorar en el cotejo para presionar a la escuadra local, aunque las oportunidades de peligro fueron mejor aprovechadas por parte del cuadro azteca.

Hugo Camberos, una de las figuras de la Selección Mexicana en el torneo, marcó el segundo tanto de la noche. El delantero de Chivas falló su penalti, pero el rebote le quedó a merced para mandar la de gajos al fondo de la cabaña rival. Cristo Navarrete, el portero de México, tuvo algunas intervenciones para seguir manteniendo el marco azteca en cero durante el torneo.

#Sub20 | Yohaaaaan



El protagonista de la tercera anotación de la noche. ⚽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/kgZc6aGNYt — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 6, 2026

El tercer tanto fue de Yohan Orozco a pase de Nelson Cedillo y con esta anotación los mexicanos se encaminaron a la victoria sin complicaciones. Otro factor que ayudó a la Selección Nacional a llegar al minuto 90 con más tranquilidad fue la expulsión de Gino Sasso, quien vio la tarjeta roja dos minutos después de ingresar al terreno de juego de cambio.

Diego Ramírez consiguió el cuarto y último tanto de la noche. El portero de Panamá volvió a equivocarse en la salida para cortar la esférica y fue aprovechado por el delantero de Tigres para solo empujar la esférica a los 88 minutos de tiempo corrido.

El sueño de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos sigue intacto para la Selección Mexicana y si Estados Unidos clasifica a la final, el cuadro nacional solo tendría que llegar al partido por el título para clasificar a Los Ángeles 2028.

DCO