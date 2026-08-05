Federico Viñas se estrena con el Toluca con un GOLAZO en la Leagues Cup ante el Seattle Sounders (VIDEO)

El Toluca logró una contundente victoria sobre el Seattle Sounders en la cancha del Estadio Nemesio Diez, encuentro en el que Federico Viñas se estrenó como goleador de los Diablos Rojos al convertir el tercer y último tanto del compromiso que puso cifras definitivas para terminar 3-0 el encuentro.

El delantero uruguayo entró en el segundo tiempo al partido para tener sus primeros minutos con la camiseta del Toluca en la Leagues Cup. En el tiempo de compensación, Federico Viñas aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota con un cabezazo y poner el último gol de los Diablos Rojos en el compromiso.

Federico Viñas volvió de Europa para jugar con el Toluca esta temporada

Federico Viñas llegó a la Liga MX hace ya algunos años para vestir la camiseta del América, pero después de algunas temporadas con un nivel bajo por parte del delantero uruguayo y se fue al León para tener una nueva etapa en el futbol mexicano.

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El ariete uruguayo tiempo después se fue a Europa para formar parte del Real Oviedo y ayudar al club español a ascender a la primera división del futbol español, pero tras una campaña en LaLiga de España Federico Viñas volvió a la Liga MX.

Todo indica que Federico Viñas tendrá una gran etapa con el Toluca, pues en su primer gol en la Leagues Cup se estrenó como goleador y su celebración demostró que fue un alivio para el ariete sudamericano de cara a la nueva campaña que esta iniciando.

DCO