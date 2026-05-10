Pachuca derrota al Toluca, elimina al campeón y evita el tricampeonato de los Diablos Rojos

El Pachuca aprovechó la localía ante el Toluca para derrotar al vigente campeón por marcador de 2-0 y meterse a las semifinales de la liguilla del Clausura 2026 tras lograr un 3-0 en el marcador global, evitando que los Diablos Rojos consiguieran el tricampeonato de la Liga MX.

Desde que arrancó el compromiso en el Estadio Hidalgo, los Tuzos se fueron encima del Toluca, presionando a los visitantes y recuperando la pelota en campo rival; así fue como Enner Valencia consiguió que le marcaran la pena máxima a los 10 minutos de juego.

El mismo Valencia fue el encargado de cambiar el penalti por gol para aumentar la ventaja en el tablero global y obligar al bicampeón a tener que meter tres tantos en el compromiso para conseguir el pase a las semifinales.

¡Y llegó el primer gol del partido! 💙🦫



De nueva cuenta Enner Valencia se hace presente en esta serie para la felicidad de los @Tuzos. 🇪🇨#LaLigaDeLaAfición | #CFPACTOL | #CFVUELTApic.twitter.com/cMqE7N3gB5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2026

A pesar de que el Toluca intentó por todas partes su primer gol de la eliminatoria, la suerte no estaba del lado de los Diablos Rojos y tuvieron 17 tiros totales en los 90 minutos y solo tres tiros a puerta en el cotejo de ida.

El segundo tanto de los Tuzos llegó al minuto 48 de juego, cuando Kenedy y Alexei Domínguez se juntaron en el medio campo y el ‘Senador’ venció a Luis García llegando al área con su remate al primer poste.

Con este resultado, el cuarto lugar de la tabla general sigue con vida en la fiesta grande del futbol mexicano y, a falta del encuentro entre Pumas y América, del lugar dos al cuatro ya están clasificados a las semifinales del torneo local.

Los Tuzos terminaron con una sequía de cuatro años sin llegar a las semifinales de la liguilla de la Liga MX; la última vez que lo consiguieron fue en el Apertura 2022, cuando se midieron al Monterrey en la antesala de la gran final y después derrotaron al Toluca en la final para proclamarse campeones.

El equipo de Esteban Solari aún tiene que esperar el resultado del Pumas vs. América, ya que en caso de que avancen los Universitarios, los Tuzos se medirían al superlíder, pero si los azulcremas se meten a las semifinales, se verán las caras con el Cruz Azul en la antesala de la gran final.

Por su parte, el Toluca deja ir la idea de un tricampeonato y pone su mira en la final de la Concacaf Champions Cup, en la que se medirán a los Tigres el próximo 30 de mayo en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

DCO