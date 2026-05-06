Toluca señala al culpable de la polémica con Alexis Vega, Jesús Gallardo y la Selección Mexicana

El Toluca estuvo dentro de la polémica después de reincorporar a Alexis Vega y Jesús Gallardo a sus entrenamientos previo a enfrentar al LAFC en la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Sin embargo, después de que todos los involucrados dieron a conocer su postura sobre este problema, el Toluca salió a hablar sobre lo ocurrido y señaló al culpable de este problema, quien dio la autorización para que Vega y Gallardo pudieran disputar el encuentro de la Concacaf Champions Cup.

“Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”, se puede leer en el comunicado del Toluca.