Fuera de Canchas

Entrenador del Toluca pone fin a su etapa con el equipo y espera volver en un futuro a la Liga MX (VIDEO)

El Toluca sufrió una dura goleada en la ida de las semifinales de la liguilla del Clausura 2026, razón por la que el entrenador de las choriceras criticó al equipo y puso fin a su etapa en el club

Toluca Femenil se queda sin técnico.
Toluca Femenil se queda sin técnico. Foto: X @TolucaFemenil
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Toluca Femenil cayó derrotado por marcador de 7-1 en la ida de las semifinales del Clausura 2026, resultado por el que su entrenador Patrice Lair salió a la conferencia de prensa un tanto molesto, criticó el nivel de las jugadoras y expresó que regresará a Francia, poniendo fin a su etapa en el club del Estado de México.

“Por mi parte, sería la última conferencia de prensa que estaría dando, ya que regreso a Francia; quizá en algún momento ya estaría regresando a México, pero sería con un equipo de futbol masculino, ya que en este momento, con el equipo femenil, ya di mucho de lo que tenía que dar”, comentó el estratega francés.

América sentenció la serie ante el Toluca en el partido de ida

El América logró un abultado marcador en el encuentro de ida, para prácticamente sentenciar la serie ante el Toluca en las semifinales de la liguilla del Clausura 2026, pues las Diablas Rojas necesitan ganar por diferencia de siete goles en la vuelta para avanzar a la gran final del certamen.

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Las Diablas Rojas lograron eliminar a Tigres en los cuartos de final y dejar en el camino a las actuales campeonas del futbol mexicano; lamentablemente, no pudieron ante las Águilas, conjunto que terminó en el primer puesto de la tabla general tras las 17 jornadas del torneo local.

Este torneo era la segunda ocasión que el Toluca llegaba a las semifinales de la Liga MX. Lamentablemente, se volverán a quedar en esta instancia al ser eliminadas por el América, ya que es casi imposible remontar el marcador porque juegan la vuelta en la cancha de las azulcremas.

Toluca tendrá que iniciar un nuevo proyecto para la siguiente temporada

El Toluca se quedará sin director técnico para la siguiente temporada de la Liga MX Femenil y la directiva tendrá que optar por contratar un nuevo entrenador e iniciar un nuevo proyecto con sus jugadoras.

Cabe recalcar que las Diablas Rojas tienen a una de las goleadoras del torneo, que es Eugénie Le Sommer. En sus filas cuentan con una de las mejores extranjeras que han llegado a la liga, pero falta esperar a ver quién será el nuevo estratega para conocer su proyecto.

Si llegan a acertar con su nuevo entrenador, el Toluca podría meterse como uno de los mejores equipos de la Liga MX Femenil en la próxima temporada y volver a pelear por llegar a la final del torneo local.

DCO

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