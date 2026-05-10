Pumas ya golea y humilla al América en solamente 20 minutos de juego en la Liguilla (VIDEOS)

El América se metió a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para medirse a los Pumas en la vuelta de los cuartos de final de la liguilla; sin embargo, en menos de 25 minutos, los auriazules ya tienen tres goles a su cuenta y están humillando a las Águilas.

Las Águilas necesitan tres goles para poder meterse a las semifinales de la Liga MX, pues los Pumas terminaron en el primer puesto tras las 17 jornadas de la fase regular y tienen a su favor el criterio de desempate por su posición en la tabla.

Rubén Duarte abrió el marcador a los 3 minutos de juego

Se jugaba el minuto 3 de tiempo corrido cuando Adalberto Carrasquilla metió un balón al área y terminó estrellándose en el travesaño del marco de Rodolfo Cota, el rebote lo aprovechó Rubén Duarte dentro de los 16,50 para abrir el marcador antes de llegar al 5′ de juego.

Con esta anotación la afición de Pumas se levantó de su asiento y los Universitarios comenzaron a poner en aprietos a los azulcremas en el primer tiempo.

GOOOOL DE PUMAS ¡GOOOL DE PUMAS A LOS DOS MINUTOS! ⚽🙀



A los DOS minutos, Duarte metió un zurdazo para poner el 1-0#MasQueUnPartido pic.twitter.com/NBf8xyWygJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

Nathan Silva amplió la ventaja para los Pumas al 13′

Los ataques de los Pumas continuaron en el encuentro y al minuto 13 de juego consiguieron una jugada a balón parado desde la esquina derecha del campo. Pedro Vite metió el balón al área donde apareció Nathan Silva con un cabezazo certero para mandar a guardar la esférica al fondo de las redes de Rodolfo Cota.

Con esta anotación, los Pumas se ponían a dos goles de ventaja en el tablero global y obligaban a las Águilas a anotar tres tantos en el compromiso para poder pasar a semifinales.

¡DOS A CERO! ¡OTRO GOL DE PUMAS! ¡QUE LOCURA! ⚽🔥



Terrible error de la defensa americanista que les cuesta el segundo gol de Pumas pic.twitter.com/ZGBdcQj69U — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

Jordan Carrillo humilla a la defensa del América para el tercer gol

Al minuto 23 de juego, Jordan Carrillo recibió la pelota en el campo rival, con una bicicleta se quitó a su marca dentro del área y cuando Rodolfo Cota intentó salir de su marco para hacerle más pequeño el ángulo al mexicano, el delantero definió al primer poste para el tercer gol de los Universitarios en el compromiso.

Con esta anotación, Jordan Carrillo llegó a cuatro goles en la temporada y logró anotar por segundo cotejo consecutivo, pues en el partido de ida consiguió un golazo desde fuera del área, que también fue el tercer tanto de Pumas en el partido.

¡TRES A CERO! ¡TRES A CERO! ¡GOOOOL DE PUMAAAASSS! ⚽🔥



Jordan Carillo hizo lo que quiso y anotó el tercer tanto en el partido. ¡Están goleando al América! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/LvuLovNIHl — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

El América necesita una victoria obligatoria ante los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario; sin embargo, los Universitarios solo fueron derrotados una vez de local en el torneo regular, que fue a manos de Toluca por marcador de 3-2.

Esta serie ha sido la que más goles ha tenido en los cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano, pues en el cotejo de ida vimos seis tantos en 90 minutos.

DCO