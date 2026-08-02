Futbol mexicano

Toluca acaba con el invicto del Necaxa en el cierre de la Jornada 3 de la Liga MX; resumen y goles

El Toluca se impuso 3-1 al Necaxa en el Estadio Nemesio Díez en el último encuentro de la Jornada 3 del Apertura 2026; los Rayos no habían perdido

Jugadores del Toluca celebran un gol contra el Necaxa en el Estadio Nemesio Díez.
Jugadores del Toluca celebran un gol contra el Necaxa en el Estadio Nemesio Díez. Foto: X @TolucaFC
Por:
Enrique Villanueva

El Toluca logró su segunda victoria en el Apertura 2026 luego de vencer 3-1 al Necaxa en el Estadio Nemesio Díez, donde los Rayos sufrieron su primer descalabro del nuevo torneo de la Liga MX.

Edgar López hizo el primer gol de la noche para los Diablos Rojos al minuto 29 con un remate de zurda en el centro del área, tras ser asistido por el seleccionado nacional Jesús Gallardo.

Julián Carranza consiguió el empate para los hidrocálidos al 42′, pero el Toluca recuperó la ventaja en la compensación del primer tiempo gracias a un tanto de Everardo López.

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El equipo dirigido por Antonio Mohamed aseguró la victoria en el complemento a consecuencia de un autogol de Luis Jiménez al minuto 57.

EVG

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