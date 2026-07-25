Cruz Azul vence al Toluca y conquista el Campeón de Campeones por cuarta vez en su historia; resumen y goles

José Paradela festeja uno de sus goles en el triunfo de Cruz Azul sobre Toluca en el Campeón de Campeones.

El Cruz Azul ganó su segundo trofeo de 2026 al ganar el Campeón de Campeones de la Liga MX, después de derrotar 3-1 al Toluca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Es la cuarta ocasión que los de La Noria levantan este trofeo y la primera desde 2021, cuando vencieron 2-1 al León. Sus otras conquistas fueron en las Temporada 1968-1969 y 1973-1974.

¡Gooool de Cruz Azul! Paradela solo tiene que empujar el balón para que la máquina ya lo gane 🚂🔥#CampeonDeCampeones pic.twitter.com/Rm7lIfmssv — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 26, 2026

¡Gooool de Toluca! Se le apareció el diablo a Cruz Azul, Vega lo empata 👹🔥#CampeonDeCampeones pic.twitter.com/No0w8ukK6X — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 26, 2026

Así se fraguó el triunfo de Cruz Azul sobre el Toluca

Cuando mejor jugaban los Diablos Rojos, José Paradela puso en ventaja a La Máquina al minuto 31 con un disparo raso.

Pero el Toluca consiguió la igualada justo antes del descanso, con un tiro libre ejecutado por Alexis Vega en la compensación de la primera parte.

Charly Rodríguez le devolvió la ventaja al Cruz Azul con una gran definición al 55′ y seis minutos más tarde José Paradela logró su segundo gol de la noche con una ejecución de tiro libre para complicarle más el panorama a los dirigidos por Antonio Mohamed.

¡GOLAZO DE CRUZ AZUL! La tremenda jugada que se aventaron para que Charly anote 😎🔥#CampeonDeCampeones pic.twitter.com/WlFIL1TtJk — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 26, 2026

¡Pónganle correa a este perro golazo de Paradela! La máquina está goleando 😎🔥#CampeonDeCampeones pic.twitter.com/Oq6gxO8FkU — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 26, 2026

¿Quién es el máximo ganador del Campeón de Campeones?

América y Chivas se mantienen como los clubes con más trofeos del Campeón de Campeones de la Liga MX, con siete cada uno.

Toluca comparte el segundo lugar de esta lista con Atlas y León, con cinco conquistas cada uno de estos clubes.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul y Toluca?

Cruz Azul y Toluca volverán a las canchas el próximo fin de semana para disputar sus compromisos correspondientes a la Jornada 3 del Apertura 2026.

La Máquina recibe el sábado 1 de agosto al Atlante en la cancha del Estadio Azteca. Un día después, el domingo 2, los Diablos Rojos enfrentan al Necaxa en el Nemesio Díez.

EVG