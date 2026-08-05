Toluca derrota al Seattle Sounders en el primer partido de la Leagues Cup en México

La Leagues Cup decidió que este año se llevarán a cabo cuatro partidos en México y uno de ellos fue el de esta noche entre el Toluca y el Seattle Sounders, el cual terminó con una victoria para los Diablos Rojos por marcador de 3-0 con goles de Jesús Gallardo, Helinho y Federico Viñas.

El equipo de Antonio Mohamed no tardó ni cinco minutos en ponerse arriba en el marcador. El lateral mexicano Jesús Gallardo aprovechó un buen servicio de Alexis Vega desde la esquina derecha del campo y dentro del área remató de cabeza para vencer al guardameta de Seattle, Stefan Frei.

¡Gol histórico! Los Diablos del @TolucaFC hacen el primero de la Leagues Cup en México cortesía de Jesús Gallardo. 🔥#LMXLC2026 | #TOL | #J1



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El marcador se mantuvo 1-0 durante el descanso, pero el Toluca no desaprovecharía las oportunidades de peligro en el segundo tiempo para conseguir dos goles ante el Seattle Sounders y llevarse su primer victoria del torneo.

Helinho estuvo atento a la jugada al minuto 64 de juego y tras un remate de Alexis Vega que rechazó el guardameta del conjunto visitante, el delantero de los Diablos Rojos remató con el portero vencido para ampliar la ventaja a favor del conjunto choricero. El gol explotó el infierno en el primer compromiso de la Leagues Cup en México.

Federico Viñas entró en el segundo tiempo en el lugar de Iván López para debutar con el Toluca en la Leagues Cup y el delantero uruguayo estuvo buscando su gol durante toda la parte complementaria. Fue hasta el tiempo de compensación cuando Viñas aprovechó un rebote dentro del área para solo empujar la pelota al fondo de las redes.

El árbitro marcó el final del compromiso y el Toluca sumó sus primeros tres puntos en el torneo binacional. Los Diablos Rojos son uno de los equipos favoritos para pelear por el título de la Leagues Cup al ser los actuales mandamás de la Concacaf Champions Cup y los más recientes bicampeones de la Liga MX.

El próximo compromiso del Toluca en el certamen internacional será frente a uno de los mejores clubes de la MLS, el LAFC, un compromiso imperdible para la segunda jornada de la Leagues Cup.

Este fue uno de los cuatro partidos que se llevarán a cabo en México, el siguiente será en la cancha del Estadio Azteca cuando el América reciba al San Diego FC para que ambos clubes tengan su debut en el torneo de la Liga MX contra la MLS.

DCO