Leo Messi marca un GOLAZO en el debut del Inter Miami en la Leagues Cup para empatarle al Atleti de San Luis

El Inter Miami arrancó la Leagues Cup enfrentando al Atlético de San Luis y el encargado de anotar el primer gol de Las Garzas en el torneo fue nada más y nada menos que Lionel Messi, el mejor jugador del conjunto de Florida. El dorsal ‘10′ del conjunto de la MLS recibió una asistencia por parte de Noah Allen y dentro del área sacó un disparo a media distancia de primera intención para vencer a Andrés Sánchez.

El astro argentino marcó su primer gol de la campaña de la Leagues Cup y la decimotercer anotación en todas sus participaciones en el torneo binacional. Además el gol de La Pulga fue siete minutos después de que el San Luis abriera el tablero en la cancha del NU Stadium.

Messi delivers once again. ⚽



Miami's 10 opens his #LeaguesCup2026 account with his 13th goal in Leagues Cup history! 🐐



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Leo Messi lleva dos partidos disputados desde que terminó el Mundial 2026

Leo Messi volvió a ser figura con Argentina en una Copa del Mundo y durante la edición en Norteamérica el delantero del Inter Miami marcó ocho goles, pero no pudo quedarse con la bota de oro, la cual se la terminó llevando Kylian Mbappé.

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Desde su regreso a Miami para continuar con la temporada de la MLS, Lionel Messi lleva dos encuentros disputados, uno en la campaña en Estados Unidos frente al Columbus Crew y uno más en la Leagues Cup frente al Atlético de San Luis.

Al igual que Cristiano Ronaldo, Leo Messi está cerca de llegar a los 1000 goles, aunque al astro argentino aún le faltan varias anotaciones para conseguir esta meta, ya que de momento tiene 921 tantos y está a 79 de lograr su cometido.

DCO