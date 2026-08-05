Inter Miami vs Atlético de San Luis se suspende a 20 minutos de culminar el partido de la Leagues Cup

El partido de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el Atlético de San Luis en el NU Stadium tuvo que ser suspendido debido a una tormenta eléctrica. Lamentablemente se jugaba el minuto 70 de tiempo corrido cuando el silbante central mandó a los vestidores a los 22 jugadores que estaban disputando el compromiso.

Solo faltaban 20 minutos para que el encuentro llegará a su fin y los equipos se fueran a descansar. Ahora tendrán que esperar poco más de 30 minutos para que los oficiales determinen que las condiciones climatológicas son las adecuadas para regresar al terreno de juego y puedan afrontar el compromiso.

MATCH UPDATE: The Leagues Cup Phase One matchup between Inter Miami CF and Atlético de San Luis has been paused due to inclement weather. Additional updates will be provided when they become available. #LeaguesCup2026 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Dos partidos de la Leagues Cup han sido suspendidos este miércoles

Las condiciones climatológicas en Estados Unidos no han sido las favorables para que se disputen dos compromisos de la Leagues Cup, primero el Monterrey vs Orlando City, el cual no pudo iniciar por una tormenta eléctrica en la ciudad de Orlando.

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Tiempo después el compromiso entre el Inter Miami y el Atlético de San Luis también fue suspendido por la misma razón, pero era un tanto predecible, ya que de Orlando a Miami son alrededor de 380 kilómetros y lo más probable es que la tormenta haya avanzado a la otra ciudad en Florida.

Para que el partido se pueda llevar a cabo después de ser suspendido por una tormenta eléctrica, deben de transcurrir 30 minutos sin que se escuche un rayo en las inmediaciones del estadio, en cuanto eso ocurre, los equipos vuelven a saltar al campo para calentar y reanudar el juego.

DCO