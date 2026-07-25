¿Por qué Lionel Messi no estará en el Juego de Estrellas de la MLS contra la Liga MX?

Lionel Messi, en acción durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El futbolista argentino Lionel Messi no estará en el Juego de Estrellas de la MLS contra la Liga MX por tercer año consecutivo, en esta ocasión por un descanso autorizado tras su participación con la Albiceleste en el Mundial 2026.

Por medio de un comunicado, la MLS dio a conocer que la ausencia de la Pulga para el All Star Game contra la Liga MX es parte de un acuerdo previo entre el Inter Miami y el veterano delantero. Por ese mismo motivo tampoco participará en dicho cotejo Rodrigo De Paul.

#MLS | Oficial: Lionel Messi estará ausente del Juego de las Estrellas de MLS.



El capitán de Inter Miami seguirá en un período de descanso posterior a la Copa del Mundo.



Su ausencia no requiere de suspensión.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/xHzWR6hSnD — Deporte Total USA (@deportetotalusa) July 25, 2026

“La liga estadounidense y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa del Mundo, los clubes mantuvieran conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso y el calendario adecuados para volver a los entrenamientos y competiciones”, se lee en parte del mensaje de la MLS para explicar la ausencia de Lionel Messi en el Juego de Estrellas contra la Liga MX.

¿Cuándo es el Juego de Estrellas entre MLS y Liga MX?

El Juego de Estrellas de la MLS contra la Liga MX está programado para llevarse a cabo el próximo miércoles 29 de julio.

El Estadio Bank of America de Charlotte, Carolina del Norte, será el recinto en el que se realicé la tercera edición del partido de estrellas de la liga mexicana y la de Estados Unidos.

Las dos ediciones previas del Juego de Estrellas tuvieron como sede el Q2 Stadium de Austin, Texas. Las figuras de la Liga MX se impusieron 4-1 en 2024, mientras que las de la MLS ganaron 3-1 en 2025.

¿Por qué Messi no jugó las otras ediciones del All Star Game?

Lionel Messi no estuvo disponible en el Juego de Estrellas de la MLS contra la Liga MX de 2024 a causa de una lesión en el tobillo derecho que sufrió en la final de la Copa América de aquel año entre Argentina y Colombia.

Una sobrecarga muscular fue el motivo por el cual el astro rosarino no participó en el All Star Game de 2025. Su ausencia generó polémica, debido a que el sudamericano no mostró una justificación médica.

EVG