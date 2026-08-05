Leagues Cup 2026: Revive toda la actividad de este miércoles 5 de agosto

La Leagues Cup sigue su marcha y se llevó a cabo la actividad del segundo día del torneo, en el que Leo Messi fue una de las figuras del día marcando un doblete ante el Atlético de San Luis para apoyar al Inter Miami a conseguir la victoria en su debut.

Además, por primera vez en la historia del torneo, en su nuevo formato, tuvimos el primer partido del torneo en territorio mexicano. El Toluca recibió al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez para iniciar su travesía en el torneo binacional.

Six goals and plenty of action in Miami🔥 @InterMiamiCF opens #LeaguesCup2026 with a 4-2 win over @AtletideSanLuis pic.twitter.com/JKMw5HwYt0 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Monterrey sufre y pierde ante el Orlando City

El Orlando City de Antoine Griezmann ganó en su estreno dentro de la Leagues Cup con una victoria por la mínima sobre el Monterrey, que sufrió en el partido un penal anulado, un gol que no subió al marcador y una posible expulsión de Luis Rey.

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Al minuto 6 Roberto de la Rosa abrió el marcador pero su gol fue anulado por fuera de lugar y al 27′ de juego llegó la anotación de Antoine Griezmann para abrir el tablero. En el segundo tiempo Tyrese Spicer marcó desde los 11 pasos para ampliar la ventaja del Orlando City.

El Monterrey volvió a sufrir en el partido después de que Adonai Escobedo echó para atrás un penal para los Rayados y al 99′ de tiempo corrido Hugo Cuypers se estrenó con el Monterrey al marcar el descuento para el conjunto regiomontano, pero que no sirvió para empatar el tablero.

Big win for @OrlandoCitySC! 🤩🦁 Los leones rugieron en su guarida para derrotar a @Rayados and take the three points! #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/qewQQVEE4X — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

FC Dallas propina primera derrota del torneo al Querétaro

El FC Dallas tuvo mejor certeza frente al marco del Querétaro FC y el equipo de la MLS se llevó la victoria en su primer encuentro del torneo. Los Gallos Blancos tuvieron más tiros totales y a puerta que el equipo de Texas, pero no fue suficiente para llevarse los tres puntos en la cancha del Texas Health Mansfield Stadium.

Santiago Moreno al 47′ y Joaquín Valiente al 81′ de juego fueron los anotadores de los dos goles del compromiso con lo que el FC Dallas se llevaron la victoria en casa y complican el panorama para los Gallos Blancos de cara a la fase de eliminación directa en la Leagues Cup.

FC Dallas opens its #LeaguesCup2026 run with a home victory 😮‍💨



Siguiente desafío para los Toros: las @Chivas el 8 de agosto ⚽️ pic.twitter.com/YO10LREgdD — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

León gana en su debut tras derrotar al Nashville

El León arrancó su participación en la Leagues Cup enfrentando al Nashville en la cancha del Geodis Park, un encuentro que fue muy cerrado durante los 90 minutos, pero que los Panzas Verdes lograron descifrar para sumar tres puntos en su presentación.

Daniel Arcila fue el encargado de abrir el tablero a los 79 minutos de tiempo corrido y que el León solo tuviera que aguantar el resultado durante los últimos 10 minutos del compromiso. Al final los Panzas Verdes sumaron de a tres y su siguiente compromiso será ante el Orlando City.

It's full time at GEODIS Park! 🗣️



El @clubleonfc se lleva la victoria ante @NashvilleSC en #LeaguesCup2026 gracias al gol del colombiano Daniel Arcila 🦁 pic.twitter.com/7Ug6cJnDNi — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Inter Miami derrota al Atlético de San Luis con doblete de Leo Messi

En el regreso de Leo Messi a la actividad con el Inter Miami, el astro argentino marcó dos goles ante el Atlético de San Luis para ayudar al conjunto de la MLS a conseguir la victoria sobre el equipo de la Liga MX por marcador de 4-2 y arrancar la Leagues Cup con el pie derecho.

El equipo potosino fue el encargado de abrir el marcador al minuto 4 de tiempo corrido. Fue David Rodríguez el que mandó el balón al fondo de las redes con un remate de cabeza dentro del área después de una asistencia de Román Torres, aunque después el Inter Miami impondría su nivel futbolístico con Messi como su referente.

El partido fue suspendido durante algunos minutos por una tormenta eléctrica y los jugadores regresaron a los vestidores hasta que las condiciones climatológicas fueran las pertinentes para continuar con el compromiso en el NU Stadium.

DCO