Se le acaban los aliados a Gianni Infantino en la FIFA y aumenta la presión sobre su dirigencia

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que ya no tiene confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que aumenta la presión sobre el dirigente del futbol después de que su plan abandonado para vender participaciones en la Copa del Mundo provocara una reacción global.

Carney sostuvo que Infantino cometió un fallo de gobernanza “fatal” al no consultar a asesores de alto nivel, entre ellos el director de operaciones de la FIFA y miembros de la junta.

“Debería ser fatal. Desde luego, no tengo confianza en el señor Infantino”, señaló Carney.

Prime Minister Mark Carney says he doesn't have confidence in FIFA President Gianni Infantino and that not sharing his World Cup proposal with other top FIFA members "should be fatal"



"This is not how you run any business, a small business, let alone something that is a global… pic.twitter.com/W0K1AfwI73 — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) August 5, 2026

Canadá fue coanfitrión del Mundial de 2026 con Estados Unidos y México, y Carney apareció junto a Infantino en varios actos del torneo.

Los comentarios de Carney se produjeron días después de que Infantino abandonara la propuesta tras la férrea oposición de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, federaciones nacionales y asesores de alto nivel de la FIFA.

Infantino había propuesto crear una empresa de 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo con inversores privados, incluida la familia Kushner, pero generó una ola de críticas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, calificó a Infantino el domingo pasado como “el hombre equivocado para liderar” el fútbol mundial. La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las 55 asociaciones miembro de la UEFA habían acordado boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA si el plan seguía adelante, mientras que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol también se opusieron.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

Pese a la marcha atrás de Infantino, la UEFA indicó que trabajaría con otras confederaciones para garantizar que una propuesta similar “no pueda volver a ocurrir”.

Aunque Infantino ha conservado el respaldo de algunas asociaciones miembro, incluido Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, las declaraciones de Carney se sumaron a las crecientes críticas a la gobernanza de la FIFA.

La próxima elección presidencial de la FIFA está programada para marzo en Rabat, Marruecos. Los candidatos tienen hasta el 18 de noviembre para presentarse a la contienda.