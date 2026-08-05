Ligas europeas aumentan presión sobre Gianni Infantino en reunión de ‘crisis’ de FIFA

Creciente presión sobre el presidente Gianni Infantino tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo

La asociación de ligas europeas de futbol pidió una reforma de la gobernanza de la FIFA el miércoles, lo que se suma a la creciente presión sobre el presidente Gianni Infantino tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

Infantino habría celebrado una reunión con altos cargos en Rabat, Marruecos, el mismo día en que European Leagues, que incluye competiciones de primer nivel como la Liga Premier, La Liga y la Serie A, calificó la propuesta de “peligrosa” y afirmó que apuntaba a preocupaciones más profundas sobre cómo opera el organismo rector del futbol mundial.

Gianni Infantino durante una conferencia del Mundial. ı Foto: AP

La asociación indicó que el plan planteaba “serias dudas sobre la gobernanza, la cultura interna y la toma de decisiones de la FIFA”.

“Ahora más que nunca, la FIFA requiere una reforma de la gobernanza que garantice que todas las partes interesadas pertinentes tengan un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro deporte”, sostuvo European Leagues.

En el comunicado, European Leagues arremetió contra la posibilidad de ampliar aún más la Copa del Mundo a 64 selecciones y señaló que “no se debe permitir que la FIFA siga tomando decisiones unilateralmente disruptivas”.

Añadió que, hasta que hubiera una reforma, rechazaría la “expansión o creación” de competiciones de la FIFA.

Sigue presión sobre Gianni Infantino

European Leagues es la entidad más reciente en condenar los planes de Infantino tras una semana tumultuosa, que ha suscitado dudas sobre su presidencia de la FIFA de cara a las elecciones de marzo.

El organismo rector del futbol europeo, la UEFA, ha ejercido la presión más intensa al votar a favor de boicotear la Copa del Mundo si Infantino seguía adelante con los controvertidos planes de vender beneficios de su principal competición a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría torneos.

Gianni Infantino durante una conferencia de prensa. ı Foto: AP

Incluso después de que Infantino diera marcha atrás, la UEFA afirmó que había perdido la confianza en el liderazgo de la FIFA, lo que posiblemente allane el camino para un desafío a su presidencia. El organismo rector del futbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) también declaró que el liderazgo de la FIFA había “dejado de poner al futbol en primer lugar”.

El martes, altos funcionarios de la FIFA como Arsène Wenger y el secretario general Mattias Grafström se distanciaron de los planes de la FFE, lo que subrayó divisiones dentro de la organización que ya eran evidentes cuando el principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, renunció la semana pasada y el director de operaciones, Kevin Lamour, afirmó que el personal fue “engañado” por la falta de transparencia del presidente.

La cumbre del miércoles en Rabat fue calificada como una “reunión de crisis” en reportes de prensa, en medio de la creciente expectativa de que Infantino sea desafiado en las elecciones del próximo año, cuando aspiraba a ganar un cuarto y último mandato.

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