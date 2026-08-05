Neymar provoca caos en la Copa de Brasil; se pelea con aficionados, directivos y explota como nunca (VIDEO)

El atacante Neymar dio la asistencia para la victoria y el pase del Santos en la Copa de Brasil ante el Remo, pero desató la locura camino a los vestidores. El exjugador del Barcelona explotó como nunca antes y se enfrascó en una pelea con directivos e hinchas rivales.

Luego de una decepcionante actuación en la Copa del Mundo 2026, el jugador ofensivo regresó a los reflectores internacionales, pero no por los mejores motivos, pues aunque fue clave para conseguir el pase a los cuartos de final, lo que más está dando de qué hablar es su actuación tras el juego ante el Clube do Remo.

⚠️🇧🇷 EL FESTEJO Y LOCURA DE NEYMAR EN LA CARA DE LOS DIRIGENTES DE REMO. pic.twitter.com/EaBAkwrQtC — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 5, 2026

Ante el Remo, Ney empezó en la banca y entró en la segunda parte. A los 74 minutos dio el pase para que Rony anotara el único gol del partido. Parecía que todo estaba terminado, pero el astro sudamericano se enganchó con los aficionados rivales al silbatazo final, mientras iba a los vestidores y no fue lo único, pues bajando el túnel se burló de los derrotados.

“Eliminado, eliminado, eliminado”, gritó Neymar con un rostro furioso a jugadores y directivos del Remo. Las burlas siguieron con un baile, mientras sus compañeros trataban de calmarlo. La actitud de Neymar puede responder a los constantes insultos de los aficionados del Remo, que se metieron con el ‘10′ durante todo el compromiso.

El directivo Antonio Carlos Teixeira explotó contra Neymar, asegurando que el futbolista es un “vago” y un “payaso” por su actitud. “Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!“, dijo el dirigente.

Santos avanza en la Copa de Brasil

El Santos de Neymar ahora se prepara para el juego de cuartos de final de la Copa de Brasil. Por el momento no hay fecha para la realización del partido, esto porque todavía hay duelo correspondientes a los octavos de final que necesitan jugarse.

La Copa de Brasil es una buena oportunidad para el Santos de conseguir un título, pues en el Brasileirao Serie A las cosas están complicadas para el equipo que el Rey Pelé hizo grande. El Santos es 15 y está más cerca de pelear el descenso que de entrar a competencias internacionales.

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