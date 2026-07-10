¿El principio del adiós? Neymar reaparece tras eliminación del Mundial 2026 y alimenta rumores sobre su retiro (VIDEO)

Tras la dolorosa eliminación de Brasil en el Mundial 2026, Neymar Jr. volvió a aparecer públicamente, aunque esta vez muy lejos de las canchas. El delantero brasileño fue captado disfrutando de unas vacaciones familiares mientras continúan creciendo las especulaciones sobre el siguiente paso de su carrera profesional.

Después de despedirse de la Copa del Mundo y poner fin a su ciclo con la selección brasileña, el atacante decidió alejarse de los reflectores deportivos para pasar tiempo con sus seres queridos, en medio de la incertidumbre sobre si continuará jugando o si anunciará su retiro definitivo.

Após a eliminação do Brasil na Copa, Neymar foi visto visitando os parques da Disney nesta quinta-feira (9). O jogador já tinha ido jogar golfe com amigos na última terça-feira, em um clube dos Estados Unidos. pic.twitter.com/v9odmsuIuj — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 9, 2026

Neymar cambia el futbol por el tiempo en familia

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al exjugador del Barcelona y PSG relajado junto a su familia, disfrutando de unos días de descanso en Universal Epic Universe, en Orlando, Florida, tras una de las eliminaciones más dolorosas de Brasil en los últimos años.

Su aparición llamó la atención porque llega justo cuando diversos medios brasileños aseguran que el futbolista analiza seriamente su futuro, ya que todavía no existe certeza sobre si continuará su carrera profesional o pondrá punto final a una trayectoria que lo convirtió en uno de los jugadores más importantes de su generación.

Aunque Neymar no ha realizado declaraciones públicas sobre su futuro, las vacaciones han servido para alimentar aún más las especulaciones entre aficionados y especialistas.

El retiro sigue siendo una posibilidad

El presente de Neymar continúa rodeado de incertidumbre. Después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, comenzaron a surgir versiones que apuntan a que el delantero podría estar considerando retirarse del futbol profesional.

É o fim do ciclo de Neymar no Brasil:



- 16 anos na Seleção Brasileira;

- 130 jogos;

- 80 gols;

- 59 assistências;

- Maior artilheiro da história da Seleção;

- Maior assistente da história da Seleção. pic.twitter.com/l54hqnRJeu — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 5, 2026

Hasta el momento, el atacante no ha confirmado ninguna decisión, pero las dudas aumentan mientras permanece alejado de las canchas disfrutando de su descanso.

Por ahora, Neymar parece enfocado únicamente en recuperarse física y emocionalmente después del Mundial, mientras millones de aficionados permanecen atentos a la decisión que podría marcar el cierre de una de las carreras más importantes en la historia del futbol brasileño.

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