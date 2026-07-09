¡Como una estrella! Gilberto Mora detiene su camino; fan hace lo impensable para saludarlo (VIDEO)

Gilberto Mora continúa viviendo el cariño de los aficionados tras su histórica actuación con México.

El impacto de Gilberto Mora tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 sigue creciendo. Esta vez, el juvenil de Xolos protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral, luego de que un aficionado corriera entre los automóviles únicamente para poder saludarlo.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran el enorme cariño que el futbolista de apenas 17 años ha despertado entre los seguidores del Tricolor.

Ni el tráfico impidió que saludara a Mora

El momento ocurrió mientras Gilberto Mora conducía por las calles de Tijuana y permanecía detenido debido al tráfico.

Fue entonces cuando un aficionado reconoció el vehículo del mediocampista y decidió correr entre los automóviles para intentar alcanzarlo antes de que el semáforo cambiara.

Al percatarse de la situación, Mora bajó el cristal de su automóvil, sonrió y estrechó la mano del seguidor, quien celebró haber podido conocer de cerca a una de las grandes revelaciones del futbol mexicano.

El gesto fue captado por otras personas y, en cuestión de minutos, el video comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales.

morita ya tiene novia y maneja???? q rápido crecen 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/1YKx7xDo8f — ໋ (@b11sgf) July 9, 2026

“Morita” sigue conquistando a la afición

Las reacciones no tardaron en aparecer y la mayoría de los comentarios destacaron la humildad y sencillez del futbolista, quien no dudó en detenerse unos segundos para agradecer el apoyo.

Para muchos aficionados, este tipo de acciones explican por qué Gilberto Mora se ha convertido en uno de los jugadores más queridos después de la Copa del Mundo, donde fue una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana.

⚽️🇲🇽 El juvenil Gilberto Mora fue recibido con gran entusiasmo por los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Tijuana. Los aficionados reconocieron la entrega del futbolista con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.#SelecciónMexicana #Mora #Tijuana #Fútbol #México pic.twitter.com/VqYAHkGb1b — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) July 9, 2026

El episodio se suma al cálido recibimiento que tuvo días atrás en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde decenas de seguidores lo esperaron para pedirle fotografías, autógrafos y felicitarlo por el papel que desempeñó con el Tricolor.

Mientras se prepara para disputar el Apertura 2026 con Xolos, Gilberto Mora continúa viviendo el cariño de una afición que ya lo ve como uno de los grandes referentes del futuro del futbol mexicano.

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