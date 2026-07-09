Cruz Azul pide cambiar de estadio para el torneo Apertura 2026; la Liga MX decidirá cuál será su nueva casa

Cruz Azul dio el primer paso para definir su casa de cara al Apertura 2026. La Liga MX informó este miércoles que el club celeste solicitó de manera oficial disputar sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble donde recientemente conquistó el campeonato del futbol mexicano.

La petición deberá seguir el procedimiento establecido por el Reglamento de Competencia, por lo que todavía no existe una autorización definitiva para el cambio de sede.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/P7WIM1MbF1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026

La Liga MX analizará la solicitud del campeón

A través de un comunicado, la Liga BBVA MX confirmó que recibió la petición de la directiva cementera.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la Liga BBVA MX cambiar de sede sus partidos como local del Torneo 2026 al Estadio Ciudad de los Deportes. De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables. Una vez concluido dicho proceso, la Liga BBVA determinará lo conducente e informará con oportunidad”.

Como parte del protocolo, las autoridades revisarán las condiciones del inmueble y verificarán que cumpla con todos los requisitos reglamentarios antes de emitir una resolución.

Un nuevo cambio de casa para La Máquina

La solicitud representa un nuevo episodio en el constante cambio de sedes que ha vivido Cruz Azul durante los últimos torneos.

Después de abandonar el Estadio Azteca debido a las remodelaciones rumbo al Mundial 2026, La Máquina utilizó el Estadio Ciudad de los Deportes como su primera casa provisional. Posteriormente se mudó al Estadio Olímpico Universitario y, durante el Clausura 2026, incluso disputó partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, regresó al Azteca para el cierre de la fase regular y parte de la Liguilla, antes de volver nuevamente al inmueble de la colonia Nochebuena para disputar la Final de Ida.

Precisamente en ese estadio, Cruz Azul levantó el título del Clausura 2026, por lo que el posible regreso también tiene un fuerte valor simbólico para la institución y su afición.

Mientras la Liga MX realiza las inspecciones correspondientes, todo apunta a que el vigente campeón podría volver a instalarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario donde recientemente escribió uno de los capítulos más importantes de su historia reciente.

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