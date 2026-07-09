“Es un sueño dirigir a Pumas”; Esteban Solari en su presentación como entrenador

Esteban Solari fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de los Pumas de la UNAM. A pesar de ya tener varias semanas dirigiendo en la pretemporada, fue este jueves en Cantera cuando el estratega dio sus primeras palabras como DT de la institución.

Solari, quien fue delantero del Club Universidad, aclaró el momento en el que se dio su contacto con los felinos, que fue hasta que terminó su relación laboral con los Tuzos del Pachuca y agregó que “es un sueño dirigir a Pumas”.

🥺 Solari: “es un sueño dirigir a Pumas”



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“Para mí significa un sueño estar acá, muchas veces soñé con la posibilidad de dirigir en Pumas y hoy que estoy acá es un oportunidad inmensa de plasmar lo que soñé. Para mí es un orgullo estar acá y lo quiero disfrutar, porque las cosas que se disfrutan salen mucho mejor”, dijo ante los medios.

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El entrenador defendió los colores de Pumas en 2007 y dijo que se siente contento por la forma en la que se dio su llegada al banquillo auriazul.

“Se dio todo abiertamente y claramente como son los valores de Pumas, a mí nadie me contactó antes de que haya terminado mi vínculo con Pachuca y esos son los valores que reconozco de la institución desde hace mucho tiempo. Todo se dio rápido por mis ganas”, explicó el técnico argentino.

La semana en la playa ha sido intensa, mucha preparación física, mental y futbolística para llegar al 100% 🔋 al inicio del torneo. 🐾⚽️🔥#SiemprePumas pic.twitter.com/BxtMMPlpW4 — PUMAS (@PumasMX) July 7, 2026

Solari dijo que en la plantilla de los Pumas encontró jugadores con ganas de tener buenas actuaciones para lograr sus objetivos.

“Dentro del grupo encontré un equipo que tiene ganas de tirarse de vuelta la mejor actuación para lograr los objetivos. Vi líderes que tienen ganas de luchar por lo que no lograron el año pasado y todo eso sumado a las ganas como cuerpo técnico creo que tenemos un montón de herramientas para ir en búsqueda de lo que todos deseamos”, señaló.

El máximo rendimiento KEM se consigue trabajando con garra y entrega en cada entrenamiento 💪🏽⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/ugRFeuSkLW — PUMAS (@PumasMX) July 7, 2026

El exdelantero también se tomó un tiempo para darle unas palabras a la afición, a la que agradeció por sus palabras de aliento desde que se dieron los primeros reportes de su posible llegada.

“Fue maravilloso, no lo podría expresar con palabras. Desde el momento que se intuía que se podía cerrar un acuerdo me han llenado de cariño y mensajes de apoyo y yo a eso soy muy sensible, creo en la energía de la gente. Palabras de agradecimiento a la afición de Pumas y de compromiso porque mi compromiso va más allá de todo esto”, concluyó.

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