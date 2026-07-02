Puma presenta el nuevo jersey de los Pumas y la afición auriazul explota contra el diseño (VIDEO)

Los Pumas iniciaron una nueva etapa en su historia al cambiar de patrocinador y elegir a Puma para que vista al cuadro auriazul. Después de 12 años con Nike, el conjunto del Pedregal decidió terminar su contrato y volver con la marca que diseñó el uniforme del último título universitario.

Fue este jueves 2 de julio cuando se presentó la nueva indumentaria del Club Universidad y firmaron un contrato por cinco años, así que la empresa alemana realizará los diseños de los Pumas hasta la temporada 2030/2031 y en su regreso optaron por los colores azul y oro para el jersey de local, aunque no fue del agrado de la afición.

Así lucen los nuevos jerseys de Pumas. 🐾#PumasXPUMA pic.twitter.com/hD1UAln0aT — Locos Por La U (@locos_porlau) July 3, 2026

La afición explota contra el nuevo diseño de la camiseta de Pumas

La afición de Pumas estaba feliz por el regreso de Puma como su patrocinador, ya que fue con la marca alemana con la que ganaron su último título de la Liga MX y a lo mejor con este cambio pueden volver a levantar el trofeo.

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Sin embargo, a la afición auriazul no le gustó para nada el nuevo diseño del uniforme del Club Universidad y demostraron su descontento en redes sociales con varios comentarios criticando el jersey de los auriazules.

“Mal hechas. Las de portero le dieron la de 2024 a ChatGPT y que hiciera un remake. Horribles y es difícil hacer que una playera de Pumas sea fea”, “Jajaja, están horrendas, el blanco está más feo que el hambre, el azul está pasable”, “La de lo local, dos tres; las otras son muy feas. Parece calidad de clon”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Cuándo debuta Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Pumas es el actual subcampeón de la Liga MX y en el torneo que sigue buscarán volver a la final del futbol mexicano para pelear por la ansiada octava, con nuevo patrocinador y nuevo entrenador al frente del equipo.

El conjunto universitario debuta el sábado 18 de julio en el Estadio Olímpico Universitario enfrentando al Pachuca en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La reedición de la final del semestre pasado será en la Jornada 11 del certamen cuando se enfrenten al Cruz Azul en Ciudad Universitaria a las 19:00 horas.

DCO