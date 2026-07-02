Aficionados extranjeros se vuelven locos por la lucha libre durante el Mundial 2026

Aparece por todas partes: alrededor de los estadios, en las celebraciones, tomando una cerveza en los bares. El luchador enmascarado anónimo ya es una de las imágenes emblemáticas del Mundial en México y se ha convertido en escaparate de la lucha libre mexicana para conquistar también la arena futbolística.

Viajeros de todas las partes del mundo se han rendido a la magia de este deporte que, al lado del fútbol, encabeza las pasiones nacionales. En el interior de los fortines de la lucha libre, se olvidan por unas horas de la fiebre futbolera para vivir una noche única.

Mientras España se enfrentaba a Uruguay en Guadalajara, decenas de miles de aficionados sintonizaron otro espectacular enfrentamiento: Místico y Máscara Dorada contra The Bestia Mortos y Sammy Guevara en la icónica Arena México, también conocida como la catedral de la lucha libre.

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📍Arena México

🗓️ Domingo 5 de Julio '26

🕐 HORARIO ESPECIAL 1:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/uZyLRinvnd



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/PL4hBEf56n — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 2, 2026

“Fue simplemente fantástico, lo disfrutamos muchísimo”, contó Andy Winston, oriundo de Manchester y quien ha recorrido con su familia las tres sedes del Mundial. Canadá, pasando por Estados Unidos y ahora México, mientras alientan a Inglaterra. “No puedes venir a México y no venir a la lucha libre. Es una gran tradición, un clásico”.

En las gradas, los fanáticos chillaban y apoyaban a sus favoritos luciendo camisetas de diversas selecciones. Inglaterra, Japón, Corea, Brasil, Colombia, España y, por supuesto México, dijeron presente.

“Fue una noche maravillosa, mucho mejor de lo que imaginaba”, dijo el brasileño Henrique Nunes dos Santos. “Uno se conecta de una manera que parece que es todo real... hay una energía gigantesca”.

Los futboleros se rinden a la magia del ring

Si bien la lucha libre ya era famosa entre los turistas que visitan México, con el arribo de la máxima cita del futbol el ring se quedó pequeño: las máscaras y peleas improvisadas han superado el cuadrilátero para formar parte del ambiente festivo del Mundial.

Los elevados precios en otras sedes del torneo hicieron de México un popular destino para el alojamiento de turistas antes de viajar para ver a sus selecciones en otros países, según José Ángel Garfias Frías, experto en lucha libre de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“La lucha libre ya era popular, pero ahora con lo del Mundial, las arenas están mucho más llenas y vemos a muchos turistas luciendo las camisetas de sus respectivas selecciones nacionales”, dijo.

En los alrededores de los estadios, la cantidad de máscaras rivaliza con la de banderas. Y si bien su uso fue prohibido en los recintos deportivos, siguiendo el protocolo de seguridad de la FIFA, muchos aficionados fueron vistos usándolas.

DCO