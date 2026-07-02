Suiza no tiene problemas para vencer a Argelia y logra su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Suiza avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a Argelia.

Breel Embolo y Dan Ndoye hicieron los goles con los que Suiza venció 2-0 a Argelia para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, luego del encuentro celebrado en Vancouver, Canadá.

Los helvéticos pusieron distancia de por medio muy rápido, pues al minuto 10 Breel Embolo cerró la pinza en el área tras una muy buena jugada de Johan Manzambi, uno de los jugadores más destacados del certamen tripartita.

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Suiza asegura su triunfo en el inicio del complemento

Dan Ndoye amplió la diferencia para Suiza recién comenzado el complemento, cuando al minuto 46 abatió a Luca Zidane con un potente disparo raso de derecha, al aprovechar un rechace de la zaga del cuadro africano.

Argelia intentó reaccionar pronto con un intento de Riyad Mahrez, pero el mediocampista Denis Zakaria tapó el disparo del delantero del Al-Ahli al 50’. Los dirigidos por Murat Yakin tuvieron el tercero de la noche con un remate de Ruben Vargas.

Fabian Rieder cometió quizá el más grande oso en lo que va del certamen al fallar con el marco abierto y desguarnecido el que hubiera sido el tercer tanto de los suizos al minuto 81.

Suiza manejó los tiempos del partido y en ningún momento estuvo en riesgo el resultado. Los helvéticos continúan invictos y por primera vez en Mundiales logran tres victorias en una misma edición.

¿Contra quién es el próximo juego de Suiza en el Mundial 2026?

Suiza conocerá a su rival este viernes, mismo que saldrá del ganador del enfrentamiento entre Colombia y Ghana, selecciones que se enfrentan en Kansas City.

El encuentro entre helvéticos y cafeteros o africanos está programado para desarrollarse el próximo martes 7 de julio en Vancouver.

EVG