Entrenador de Inglaterra hace especial petición a los aficionados ingleses de cara al juego contra México en el Mundial 2026

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, mandó un mensaje a los padres de familia ingleses en la previa del juego ante México.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, le pidió a los papás que inventen una excusa para no llevar a sus hijos a la escuela, esto debido a que el juego de los octavos de final del Mundial 2026 contra la Selección Mexicana comenzará a la 1 de la mañana del lunes 6 de julio en suelo inglés.

“Escriban una excusa para la escuela y dejen que los chicos vean el futbol. A la escuela se va todos los días, pero el Mundial se celebra cada cuatro años”, exclamó el director técnico alemán en conferencia de prensa.

Thomas Tuchel wants the kids to skip school 😂#WorldCup pic.twitter.com/znkkKxny5Z — DAZN Football (@DAZNFootball) July 1, 2026

Thomas Tuchel hizo especial énfasis en que los niños en Inglaterra se desvelen para ver el duelo ante México, pues afirmó que será un gran gran choque. “Los necesitamos. Habrá un gran partido y necesitamos el apoyo de todos, especialmente de los niños”, resaltó.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Aquí te explicamos paso a paso el polémico fuera de lugar de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026

Inglaterra viene por primera vez a México en el Mundial 2026

Inglaterra disputará su primer compromiso de la Copa del Mundo 2026 en suelo mexicano, luego de que los tres de la fase de grupos y el de dieciseisavos de final los afrontó en Estados Unidos.

Los dirigidos por Thomas Tuchel jugarán ante la Selección Mexicana su único cotejo en territorio nacional, pues el duelo de octavos de final entre el Tricolor y los tres leones, a celebrarse en el Estadio Azteca, será el último de los 13 que México recibe en el magno evento de la FIFA.

Inglaterra y México llegan invictos a su encuentro del 5 de julio, pero el equipo dirigido por Javier Aguirre lo hace con paso perfecto de cuatro triunfos y sin goles en contra.

¿Contra quién va el ganador del México vs Inglaterra?

El vencedor del partido en el Estadio Azteca entre México e Inglaterra enfrentará al ganador de la serie entre Brasil y Noruega, cuyo cotejo se realizará en Nueva York, también el 5 de julio.

El partido de cuartos de final entre los ganadores de estos duelos está programado para efectuarse el próximo 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

EVG