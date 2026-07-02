¿Quién es Jordan Pickford, el portero de Inglaterra para el partido contra México? Edad, estatura, peso, dónde juega ...

Este domingo 5 de julio México se enfrentará a Inglaterra durante los octavos de final en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas, y en este encuentro se definirá cuál selección pasará a cuartos de final.

El 30 de junio México pasó a octavos de final con un 2-0 contra Ecuador, mientras que Inglaterra obtuvo su pase al eliminar a la debutante República Democrática del Congo 2-1 este 1 de julio.

Pese a que con siete puntos Inglaterra es uno de los oponentes más fuertes a los que se enfrentará la Selección Nacional, el delantero Raúl Jiménez ya tiene historia con el arquero Jordan Pickford.

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¿Quién es Jordan Pickford?

Jordan Lee Pickford nació el 7 de marzo de 1994 en Washington, Inglaterra, por lo que actualmente tiene 32 años de edad. El arquero británico mide 1.85 metros y pesa 77 kilogramos.

El futbolista Jordan Pickford actualmente se desempeña como portero en la Selección de Inglaterra, así como en el Everton F.C. de la Premiere League desde el 2017.

Jordan Pickford comenzó su carrera profesional desde el 2002 al formarse en Sunderlans A. F.C., y fue hasta el 2014 cuando formó parte de seis equipos:

Darlington de la Conference Premier

Alfreton Town de la Conference Premier

Burton Albion de League Two

Carlisle Utd. de League One

Bradford City de League One

Preston North End de Championship

En 2015 regresó al Sunderlans A. F.C., y en junio del 2017 fue fichado por el Everton por 25 millones de libras, por lo que actualmente es el portero de Inglaterra más caro de la historia.

Como seleccionado, Jordan Pickford debutó hasta el 2017 en la selección absoluta luego de haber estado en la sub-17, la sub-18, la sub-19, la sub-20 y la sub-21; además, participó en el Mundial Rusia 2018 y en Catar 2022.

La FIFA ha clasificado a Jordan Pickford, quien tiene 88 partidos internaciones, como “un pilar fundamental” para los Tres Leones, y como el cuarto miembro del equipo inglés con más experiencia.

En 2024 Jordan Pickford estuvo envuelto en un escándalo fuera de la cancha, pues fue visto en un restaurante exclusivo con Lauryn Goodman, la mujer con quien Kyle Walker habría sido infiel.

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