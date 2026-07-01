Reino Unido lanza advertencia a sus aficionados antes del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 también ha encendido las alertas fuera de la cancha. A unos días del encuentro, el gobierno del Reino Unido lanzó recomendaciones de viaje para los aficionados que planean visitar la Ciudad de México, donde pidió extremar precauciones por el riesgo de robos y otros delitos.

La advertencia fue emitida por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), la Cancillería británica, que recordó a sus ciudadanos que la capital mexicana recibe a millones de turistas cada año, pero también registra delitos como robos de pertenencias y asaltos en zonas concurridas.

La actualización llega previo al partido entre México e Inglaterra, programado para el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca, uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.

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¿Qué advirtió la Cancillería británica a los aficionados que viajarán a México?

En su guía de viaje para México, el gobierno británico recomendó a sus ciudadanos mantenerse alerta en todo momento, especialmente en lugares con alta concentración de personas, como estadios, estaciones de transporte, centros turísticos y zonas de entretenimiento.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Mantener bajo resguardo pasaporte, dinero y objetos de valor.

Evitar mostrar teléfonos celulares, relojes o joyería de alto valor.

Permanecer atento ante posibles robos o carteristas en espacios concurridos.

Tener precaución al consumir bebidas en bares y centros nocturnos para evitar casos de adulteración.

Utilizar únicamente taxis autorizados o aplicaciones de transporte reconocidas.

⚠️ Reino Unido 🇬🇧 emite alerta de viaje para México 🇲🇽



Rumbo al partido de octavos de final, el gobierno británico actualizó sus recomendaciones de seguridad para la CDMX



Recordó la muerte de 4 personas en los festejos, el robo de celulares y la venta de bebidas adulteradas pic.twitter.com/khyMnHSbI4 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2026

Reino Unido mantiene recomendaciones para viajar a México

La Cancillería británica precisó que mantiene recomendaciones de no viajar o hacerlo únicamente por motivos esenciales a diversos estados mexicanos debido a problemas relacionados con la delincuencia organizada y la violencia.

Sin embargo, aclaró que la Ciudad de México no se encuentra dentro de las entidades con restricciones de viaje, aunque insistió en que los visitantes deben mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades locales durante su estancia.

El gobierno británico también recordó que los turistas deben respetar la legislación mexicana, incluyendo la prohibición para ingresar vapeadores o cigarros electrónicos al país, una medida que puede derivar en decomisos o sanciones.

El enfrentamiento entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

Se espera una importante presencia de seguidores ingleses en la capital del país, motivo por el que las autoridades británicas reforzaron sus recomendaciones de seguridad para quienes viajarán a apoyar a su selección, mientras que las autoridades mexicanas preparan dispositivos de vigilancia para garantizar el desarrollo del encuentro y la seguridad de los asistentes.

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MSL