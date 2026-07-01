¿Cuándo juega México contra Inglaterra? Día, hora y los detalles del partido histórico de octavos de final del Mundial 2026

Todo listo para una noche histórica en el Estadio Azteca. Luego de su victoria ante el Congo, Inglaterra se convirtió en el rival de la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, duelo que, sin lugar a dudas, es el más importante para el Tricolor.

El equipo azteca buscará su pase a los cuartos de final de Norteamérica 2026 ante un combinado que está entre los favoritos para alcanzar, por lo menos, las semifinales y que tiene el mejor ‘9′ de todo el mundo; Harry Kane, quien ante Los Leopardos anotó el doblete de la clasificación.

¡Tenemos rival! ⚽



Enfrentaremos a Inglaterra en Octavos de Final. 🇲🇽🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡Vamos por el pase a la siguiente ronda!



¡Con todo, Incondicionales! 👊#SomosMéxico pic.twitter.com/ImB2cmf2s1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

¿Cuándo juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

Día: Domingo 5 de julio

Hora: 18:00

Estadio: Azteca

Ronda: Octavos de final

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se realiza en el Estadio Azteca el domingo 5 de julio en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Inglaterra ya sabe lo que es jugar un Mundial en CDMX

El del domingo 5 de julio no será el primer partido de Inglaterra en la Ciudad de México en una Copa del Mundo, pero seguramente su último recuerdo no les causa mucho placer, pues fue el juego en donde perdieron por La Mano de Dios.

El antecedente directo de Los Tres Leones jugando en CDMX en un Mundial es por los cuartos de final de México 1986, cuando cayeron por 2-1 ante Argentina en uno de los partidos más recordados de la historia del futbol, pues fue el duelo en donde Diego Armando Maradona marcó sus dos goles más emblemáticos. El de la trampa; La Mano de Dios, y el de la genialidad; El Barrilete Cósmico.

¿Cómo avanzó México a octavos de final?

La Selección Mexicana vivió una noche especial en el Estadio Azteca. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez el Tricolor se mantiene invicto y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de derrotar 2-0 a Ecuador.

La otra victoria del Tricolor en ronda de nocaut del Mundial fue ante Bulgaria en octavos de final de México 86 (curiosamente otro torneo como anfitrión). En cuartos se acabó la ilusión al perder en penaltis ante Alemania, en el Volcán de Monterrey.

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