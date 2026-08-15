Enzo Fernández recibe tremendo abucheo en su regreso con el Chelsea (VIDEO)

Enzo Fernández fue abucheado en su primer juego con el Chelsea después del Mundial 2026.

El futbolista argentino Enzo Fernández fue abucheado por un sector de la afición del Chelsea en su primer partido con el club después del Mundial 2026, un amistoso contra la Real Sociedad que se llevó a cabo en Stamford Bridge, donde el club inglés ganó 3-1.

El tenso momento ocurrió en el segundo tiempo, cuando el sudamericano ingresó a la cancha al minuto 60 y se puso el brazalete de capitán, mismo que llevaba Reece James, precisamente el jugador al cual sustituyó.

⚠️🇦🇷 Hoy Enzo Fernández volvió a jugar con Chelsea y siendo CAPITÁN en un amistoso vs Real Sociedad.



Hubo ABUCHEOS al momento de su ingreso y otra tribuna respondió “OH, ENZO FERNÁNDEZ”. 🗣️ pic.twitter.com/v4MUjcUbnm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 15, 2026

A pesar de los abucheos a Enzo Fernández, otro sector de la tribuna le manifestó su respaldo al mediocampista argentino al responder con un “Oh, Fernández”, en una muestra de que no toda la afición del Chelsea está en contra del argentino.

¿Por qué la afición del Chelsea abucheó a Enzo Fernández?

Enzo Fernández generó malestar e inconformidad entre un sector de la afición inglesa el mes pasado por su festejo tras el gol que consiguió con Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

El mediocampista celebró el empate parcial de la Albiceleste tapándose las orejas frente a un sector de la fanaticada inglesa, lo que generó críticas en su contra.

El gol de Enzo Fernández abrió la puerta para la remontada de Argentina sobre Inglaterra, pues la Albiceleste caía 1-0 a manos de los dirigidos por Thomas Tuchel hasta el minuto 85, cuando cayó el tanto del futbolista del Chelsea.

¿Enzo Fernández seguirá en el Chelsea?

Enzo Fernández sonó muy fuerte como posible refuerzo del Real Madrid para la Temporada 2026-2027, pero el club español descartó de manera pública ir por el fichaje del argentino.

El Manchester City, que a partir de esta campaña es dirigido por el italiano Enzo Maresca, surgió como un posible destino de Gardelito, quien forma parte del Chelsea desde 2023.

Enzo Fernández acumula 31 goles y 30 asistencias en 169 partidos oficiales con los Blues en toda clase de competencias (Premier League, Champions League, Conference League, Mundial de Clubes, Copa de la Liga y FA Cup).

EVG