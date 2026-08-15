Héctor Herrera adelanta llegada de Santiago Gimenez al Porto con un inusual mensaje (VIDEO)

Héctor Herrera le mandó un inusual mensaje a Santiago Gimenez ante su posible llegada al Porto.

Ante la inminente llegada de Santiago Gimenez al Porto, el experimentado Héctor Herrera, quien durante muchos años defendió la camiseta de los Dragones, bromeó con la posibilidad de rentarle su casa en Portugal al Bebote.

“Vi la noticia hace poco, unos amigos portugueses me escribieron, ojalá pueda ir y así le rento mi casa”, comentó el actual jugador del Houston Dynamo en charla para Univisión.

El Porto luce como un posible nuevo destino de Santiago Gimenez, quien no ha encontrado el nivel deseado con el Milan desde su llegada a la Serie A en febrero de 2025.

El consejo de Héctor Herrera a Santiago Gimenez

Héctor Herrera aseguró que el Porto sería un fantástico destino para que Santiago Gimenez continúe su carrera en Europa, pues destacó que la afición del club lusitano lo haría sentir querido todo el tiempo.

“Es un equipo donde es muy bueno para destacarse y para hacer historia. El Porto para mí lo fue todo, le tengo un cariño y amor especial. Si me pidiera consejo, diría que es la mejor opción que tendría; se sentirá amado y eso es importante para nosotros como jugadores”, enfatizó el campeón olímpico con el Tricolor Sub-23 en Londres 2012.

El Porto es el club en el que más tiempo ha militado Héctor Herrera, pues el canterano del Pachuca estuvo seis años en las filas de los Dragones, con los que ganó tres títulos.

Para Santiago Gimenez, el conjunto portugués sería el cuarto club de su carrera y el tercero en Europa, donde primero formó parte del Feyenoord de Rotterdam en la Eredivisie.

¿Cuántos partidos ha jugado Santiago Gimenez con el Milan?

Santiago Gimenez ha tenido participación en 37 partidos de carácter oficial con el Milan desde que se unió al equipo italiano a inicios de 2025.

El surgido de Cruz Azul registra siete goles y seis asistencias con Il Diavolo. Lesiones derivaron en que el delantero mexicano se perdiera 22 cotejos con los rossoneri en la Temporada 2025-2026.

Santiago Giménez se recuperó a tiempo para representar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero no llegó al torneo en su mejor momento y tuvo poca participación en la justa.

EVG