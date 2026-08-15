Pumas vs Querétaro: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026

Tras su temprana eliminación en la Leagues Cup, Pumas reanuda su actividad en la Liga MX este domingo 16 de agosto, cuando reciba en Ciudad Universitaria al Querétaro en partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026.

Los auriazules han tenido un buen inicio en el campeonato, pues sumaron seis de los primeros nueve puntos en disputa tras derrotar a Toluca y FC Juárez. Gallos Blancos también registra dos triunfos y una derrota en la campaña.

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¡Nos vemos este domingo 16 de agosto al medio día!☀️😎#SiemprePumas pic.twitter.com/PaPnLoHSj3 — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2026

Tanto Pumas como Querétaro solamente hicieron un punto en la Leagues Cup, por lo que regresan con ánimos de revancha a la reanudación del Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Dónde pasan EN VIVO el Pumas vs Querétaro?

El partido entre Pumas y Querétaro se lleva a cabo este domingo 16 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 12:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de ViX.

Fecha : Domingo 16 de agosto

Hora : 12:00

Estadio : Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Pumas y Querétaro

PUMAS : Keylor Navas, Ricardo Leone, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López, Víctor Arteaga, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo, Uriel Antuna, Juninho y Robert Morales.

QUERÉTARO: Guillermo Allison, Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Santiago Homenchenko, Carlo García; Paulo Victor, Alex Alcalá y Enzo Giménez.

Paridad entre Pumas y Querétaro en torneos cortos

El de este domingo es el enfrentamiento 40 entre Pumas y Querétaro en torneos cortos, donde los capitalinos tienen ligera ventaja sobre los emplumados.

Los del Pedregal, que a partir del Apertura 2026 son dirigidos por el argentino Esteban Solari, registran 14 triunfos, 13 derrotas y 12 empates contra Gallos Blancos desde el Apertura 2002, primera campaña en la que se enfrentaron.

Sin embargo, en Ciudad Universitaria el saldo es claramente a favor de Pumas con 11 triunfos por solamente dos derrotas y siete igualadas, una de ellas apenas el 11 de enero de este año en la Jornada 1 del Clausura 2026 (1-1).

El Querétaro no gana en la cancha del Olímpico Universitario desde la Fecha 6 del Apertura 2018 (1-0).

EVG