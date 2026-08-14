Él es Israel Luna, el refuerzo con el que Pumas reemplaza a Sebastián Córdova

Pumas anunció este viernes el fichaje de Israel Luna, mediocampista mexicano que llega al club luego de la baja de Sebastián Córdova, quien se perderá el resto del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX por una lesión que sufrió en la Leagues Cup.

El futbolista originario de San Luis Potosí se suma a la plantilla del equipo dirigido por Esteban Solari. En junio de este año había quedado como agente libre después de haber finalizado su contrato con el Pachuca.

La llegada de Israel Luna a Pumas se da días después de la sensible baja de Sebastián Córdova, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en el duelo ante Cincinnati en la Leagues Cup, torneo en el que el lateral colombiano Álvaro Angulo también sufrió una lesión, pero de menor gravedad.

El Club Universidad Nacional informa que Israel Luna es nuevo jugador de Pumas. 👊🏻🐾



El mediocampista 🇲🇽 mexicano de 24 años llega a nuestra institución procedente del Pachuca.



Israel Luna se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Esteban Solari,… pic.twitter.com/ZDTqeQjKvs — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2026

La carrera de Israel Luna, nuevo jugador de Pumas

Israel Luna, nuevo refuerzo de Pumas, debutó como futbolista profesional el 10 de julio de 2022 con el Pachuca, club con el que se formó en las categorías inferiores.

Tres años antes de su estreno en Primera División, el mediocampista originario de San Luis Potosí fue la estrella del Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2019, torneo en el que ganó el Balón de Oro luego de hacer el gol que le dio al Tricolor la victoria en tiempo extra en la final sobre Estados Unidos.

Dos roturas de ligamento cruzado le impidieron a Israel Luna consolidarse con el Pachuca. La primera de ellas fue en la rodilla derecha y la segunda en la izquierda. A causa de dicha situación, estuvo fuera de las canchas durante más de un año.

Entre 2022 y 2026, el nuevo fichaje de Pumas tuvo participación en 47 partidos oficiales con los Tuzos, equipo con el que convirtió cuatro goles y con el que registró 1,638 minutos.

Las principales cualidades de Israel Luna

El mexicano Israel Luna, el futbolista que llega a Pumas para reemplazar a Sebastián Córdova, tiene un perfil de mediocampista diestro con llegada al área contraria.

Su debut con los auriazules podría ser este domingo 16 de agosto, cuando los dirigidos por Esteban Solari reciban en Ciudad Universitaria al Querétaro en cotejo de la Jornada 4 del Apertura 2026.

EVG