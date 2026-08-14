Desde que empecé en el automovilismo supe que no era un hobby: Ivanna Richards

Ivanna Richards habló de su amor por el automovilismo y de su participación en el SpeedFest.

Con apenas 18 años de edad, Ivanna Richards destaca como una de las principales y jóvenes promesas del automovilismo en México, pues a su corta edad puede presumir de haber sido campeona de karting y de haber competido en la categoría de Gran Turismo México.

La hija del también piloto Homero Richards le debe su amor al deporte motor precisamente a su padre, por lo que desde que tenía ocho años, tras ganar su primera carrera, supo que competir en las pistas no sería solamente un hobby.

“Desde que empecé supe que ya no era un hobby, desde mi primer año porque gané el primer campeonato que corrí, entonces desde ahí ha sido un camino super increíble, mi papá me ha ayudado mucho y he llegado donde estoy por él y es un orgullo para mi y toda mi familia que he ganado todos estos campeonatos y que ahorita estoy corriendo la Súper Copa”, destacó Ivanna Richards en exclusiva con La Razón.

El reto de pasar de go karts a la Súper Copa y el SpeedFest

Este 2026 es el segundo año que Ivanna Richards compite en la Súper Copa, todo un desafío por tratarse de la categoría más rápida del automovilismo en México, pero confía en obtener un buen resultado este sábado 15 de agosto en el SpeedFest.

“Muy bien, empecé el año pasado (en Súper Copa), ha sido un poco un reto porque subir de los go karts a la categoría más rápida de todo México fue un poco complicado, pero desde mi primera carrera tuve buenos resultados, ha sido una buena trayectoria y ahorita voy al SpeedFest con muy buen desarrollo con el coche y buena velocidad, estoy seguro que me puedo llevar un buen resultado”, aseveró.

El SpeedFest, a celebrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tiene un significado doblemente especial para Ivanna Richards, quien a inicios de año se rompió la clavícula debido a un accidente en los go karts.

Ya me ha tocado competir en el SpeedFest y es muy padre porque es en el Autódromo Hermanos Rodríguez y muy pocas veces tienes la oportunidad de correr ahí. La vez pasada me llevé el cuarto lugar Ivanna Richards



“Sí, esta temporada no pude correr las primeras carreras por cosas fuera de mis manos, pero mi regreso va a ser justo en el Autódromo, 100 por ciento es de mis carreras favoritas de este año y la voy a aprovechar al máximo”, señaló al respecto.

El elogio de Ivanna Richards a Checo Pérez

Ivanna Richards aprovechó para darle las gracias a Checo Pérez por el apoyo que siempre le ha dado a todos los jóvenes que compiten en go karts, pues el tapatío siempre les ha hecho saber que es posible llegar a la Fórmula 1.

“Creo que es un orgullo para todo el país, todo lo que ha hecho dentro y fuera del automovilismo ha sido muy admirable, igual aquí en México, en los go karts, siempre nos ha ayudado mucho porque tenemos esa idea de que sí podemos llegar y nos da esa fe de que puedes llegar a una categoría tan grande como la Fórmula 1”, subrayó la piloto de 18 años acerca del actual piloto de Cadillac.

EVG