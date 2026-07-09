“Ya no me importa nada” la impactante frase de Pato O’Ward al hablar de su carrera en el automovilismo

Pato O’Ward es uno de los pilotos mexicanos que se encuentra en este momento en una de las categorías más exigentes del automovilismo, la IndyCar, en donde corre con el equipo Arrow McLaren, aunque después de tantos años de intentos por llegar a la Fórmula 1, el volante azteca aseguró que su lugar está en la Indy.

“Ya no me importa. No hay nada en mí que me impulse a seguir como reserva en la Fórmula 1, porque estoy en un gran momento en la IndyCar. Me encanta la categoría. Aquí es donde quiero estar”, confirmó el oriundo de Monterrey, Nuevo León.

2024 vs 2026. 🤩 pic.twitter.com/wtkF8gF2wy — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) July 7, 2026

Pato O’Ward tuvo una plática con Zak Brown, el director ejecutivo de McLaren Racing

Pato O’Ward renunció a su sueño de estar en un asiento de la Fórmula 1 después de varios intentos y habló con Zak Brown, el director ejecutivo de McLaren Racing, a quien le hizo saber su decisión de quedarse en la IndyCar y dejar de ser piloto de reserva.

Hace poco hablé con Zak (Brown), obviamente, porque él es quien toma las decisiones. No me emociona conducir uno, así que pedí amablemente que se me despidiera de mis servicios en F1”, puntualizó el mexicano.

Cabe recalcar que en el Gran Premio de México, Pato O’Ward siempre era requerido por McLaren para disputar las primeras prácticas libres frente a su gente; sin embargo, era casi imposible que corriera un Gran Premio, ya que necesitaba que alguno de los dos pilotos fuera baja de la competencia para él subirse al monoplaza.

DCO