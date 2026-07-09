Hormiga González recibió un mensaje de un personaje inesperado tras la eliminación de México(VIDEO)

Armando ‘La Hormiga’ González es uno de los jóvenes futbolistas que asistió a esta Copa del Mundo con México y, a pesar de jugar pocos minutos, demostró que siente los colores de la camiseta tricolor dentro y fuera del campo. El jugador de Chivas recibió un mensaje de Piccolo, un personaje de Dragon Ball Z.

“Hormiga, he visto tu desempeño en el combate que ustedes llaman futbol; nos has sorprendido a todos, cada vez te has vuelto más fuerte. Te felicito, hijo. Nos has demostrado que ser un guerrero Z no solo es ser fuerte en el combate, sino también honor. Eres inspiración para todos nosotros, pero lo más importante es que eres inspiración para los más jóvenes. Muchas felicidades, Hormiga, estoy orgulloso de ti, Armando. “Cuídate, hijo”, expresó Carlos Segundo, la voz latina de Piccolo.

La Hormiga respondió al mensaje que le mandó Piccolo tras el Mundial 2026

El mensaje que le mandó Piccolo a la Hormiga fue muy especial para el jugador, ya que él es un ferviente fan del anime y más de Dragon Ball Z y tras ver el video no dudo en responder a la publicación de Carlos Segundo para agradecer por el detalle.

El futbolista del Rebaño Sagrado escribió “Muchas gracias Sr Piccolo” ya que no todos los días un personaje de tu serie favorita te dedica unas palabras por participar en una Copa del Mundo de la FIFA. Además de que también recibió el reconocimiento por parte de unos de sus ídolos, Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Armando González debe de seguir preparándose para la siguiente Copa del Mundo, la cual será en 2030 y podría pelear por ser el ariete titular del combinado nacional para el torneo más importante a nivel de selecciones.

DCO