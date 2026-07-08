El legado de Javier Aguirre en sus tres etapas con la Selección Mexicana; fracasos y el mejor Mundial de la historia

Javier Aguirre deja el banquillo de la Selección Mexicana con un importante legado contando sus tres etapas como seleccionador, sobre todo la última, pues se va después de haber firmado el mejor papel del Tricolor en una Copa Mundial de la FIFA, incluso a pesar de que fracasó en su intento de guiar al equipo a la ronda de cuartos de final.

El Vasco volvió al timón de México en agosto de 2024 para sustituir a Jaime Lozano, quien fue cesados después de que el conjunto azteca no superó la fase de grupos de la Copa América celebrado ese año en Estados Unidos.

El legado de Javier Aguirre quedará por siempre en nuestra historia.#SomosMéxico ❤️ pic.twitter.com/L3WF8UxDQQ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

La tercera etapa de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana fue la más prolífica, pues bajo su mando se conquistaron los títulos de la Copa Oro y de la Liga de Naciones de la Concacaf, ambas en 2025. El único título que tenía lo había ganado en su segundo periodo con la conquista de la Copa Oro 2009.

¿Cuántos partidos ganó Javier Aguirre como DT de México?

Javier Aguirre registró 60 triunfos como estratega de la Selección Mexicana tomando en cuanta sus tres etapas; de esas victorias, 21 fueron en su tercer proceso.

El Vasco es el tercer entrenador del Tricolor con más juegos ganados y el cuarto con más partidos dirigidos al registrar 98, 34 de los cuales fueron de septiembre de 2024 a julio de 2026.

En cuanto a partidos oficiales al frente de la Selección Mexicana, de los cuales dirigió 50, Javier Aguirre acumuló 33 triunfos, nueve igualadas y ocho descalabros. Además, llevó al equipo a una racha de 12 juegos al hilo sin perder, algo que no ocurría desde 2015.

¿Por qué México tuvo con Javier Aguirre su mejor Mundial?

A pesar de que la Selección Mexicana no alcanzó los cuartos de final en el Mundial 2026, Javier Aguirre guió al Tricolor a su mejor participación en el magno evento futbolístico.

Esto se debe a que nunca antes México había cerrado una fase de grupos de Copa del Mundo con marca perfecta de nueve puntos; además de que por primera ocasión ganó cuatro encuentros en una misma edición.

En 1970 y 1986, también como local, la Selección Mexicana alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, en la primera de ellas el certamen contó con 16 participantes y después de la fase de grupos seguían los cuartos de final; mientras que en la segunda el torneo tuvo 24 naciones y la primera fase de eliminación directa fue la de octavos de final.

En el Mundial 2026 se agregó la ronda de dieciseisavos de final, esto debido a que la competencia pasó de 32 a 48 participantes. En dicha fase, México derrotó 2-0 a Ecuador. Tras la eliminación a manos de Inglaterra, el Tricolor culminó la justa tripartita en el noveno lugar.

EVG