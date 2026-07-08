¿Cuándo empiezan y cómo quedaron los cuartos de final del Mundial 2026?

Luego de casi un mes de que se dio inicio al Mundial, ya se definió a los ocho países que participarán en los cuartos de final, y dentro de estos no se encuentra ninguno de los países que son sede del torneo.

Tras los partidos que han disputado las 48 selecciones que iniciaron el torneo de futbol hasta ahora, se llegó al momento en el que tan solo continúan ocho países dentro del juego para saber quién se llevará la Copa este 2026.

México, Estados Unidos y Canadá, los tres países que son anfitriones del Mundial de este 2026, quedaron fuera durante la fase de octavos de final, por lo que ahora la Copa quedará en manos de alguno de los otros ocho que sí pasaron a la siguiente etapa.

Cuartos de final Mundial 2026

Los partidos de cuartos de final se disputarán en las siguientes fechas, lugares y horarios:

Francia contra Marruecos : Jueves 9 de julio a las 14:00 horas en el Estadio Boston, Foxborough

España contra Bélgica : Viernes 10 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Los Ángeles, Inglewood

Noruega contra Inglaterra : Sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami, Miami Gardens

Argentina contra Suiza: Sábado 11 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Kansas City, Kansas City

Este Mundial ha estado lleno de muchos momentos que serán difíciles de olvidar, pues varios de los países que regularmente sobresalen por su desempeño; como Brasil y Alemania, no lograron pasar a los cuartos de final.

Sin embargo, cuatro de los ocho países que participarán en los cuartos de final repetirán esta fase, pues Argentina, Francia, Inglaterra y Marruecos también pasaron a este punto del Mundial en Catar 2022.

Además, de acuerdo con la FIFA, cuatro de las ocho selecciones que pasaron a los cuartos de final este 2026 se encuentran peleando para conseguir el triunfo por primera vez para su país: Bélgica, Marruecos, Noruega, y Suiza.

Sin duda alguna la Selección de Noruega es una de las que ha destacado este año; pues además de tener en su equipo a Erling Haaland, quien es uno de los futbolistas más mencionados en redes sociales, es la primera vez que este equipo logra llegar a los cuartos de final en el Mundial.

De los ocho países que se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial seis pertenecen al continente europeo, uno pertenece a América y el otro pertenece a África.

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