Bélgica humilla a Estados Unidos y la Copa del Mundo 2026 se queda sin anfitriones

Jugadores de Bélgica celebran un gol ante Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 se quedó sin anfitriones luego que Estados Unidos fue eliminado en los octavos de final 4-1 a manos de Bélgica, que con dianas de Hans Vanaken, Romelu Lukaku y doblete de Charles De Ketelaere se impuso a los locales.

Los octavos de final del Mundial 2026 se quedaron sin sus tres anfitriones luego de las eliminaciones en días consecutivos de Canadá, México y Estados Unidos. Todos quedaron fuera en la fase de las 16 mejores escuadras del certamen.

¡GOOOLLL DE BÉLGICAAA! YA LO GANAN 🇧🇪🔥 Charles De Ketelaere empuja el balón a la portería para abrir el marcador 🫡#ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/J4zTmSMwst — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Los Diablos Rojos amarraron el pase a los cuartos de final, en donde tendrán un duelo con sabor a Eurocopa ante España. El vencedor se meterá a semifinales del torneo de Norteamérica, en donde pueden enfrentar a Francia o Marruecos.

Los de Las Barras y Las Estrellas dieron breves señales de vida con un gol de tiro libre de Malik Tilman, pero fue un espejismo, pues si bien el balón llegó al fondo de la red, lo hizo gracias a un desvío de unos de los defensas, de otro modo, el balón iba a manos del portero Thibaut Courtois.

Parece que Bélgica le tiene tomada la medida a Estados Unidos, pues apenas en marzo, tres meses antes del arranque del Mundial, se enfrentaron en Atlanta en un cotejo amistoso, en donde los Red Devils se llevaron el triunfo por 5-2.

¡NOO FREESE QUE HICISTE! 😰😰 Tremendo ERRORZAZO del portero de Estados Unidos, le regalan el tercero a Bélgica 🇧🇪#ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/YwzJGbQTJB — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Pero sin duda este resultado recordó al choque que tuvieron en los octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014. Los europeos se impusieron 2-1 en tiempos extra, con una exhibición imperial de Thibaut Courtois, quien fue la estrella.

El desempeño de Estados Unidos en el Mundial en casa fue de más a menos, dejando mucho que desear en la ronda de eliminación directa, en especial por un debut que ilusionó a propios y extraños.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino arrancaron la fase de grupos goleando 4-1 a Paraguay. Un inicio promisorio, pero que fue perdiendo fuerza con el paso de los compromisos. Pese que vencieron 2-0 a Australia, la derrota 3-2 ante Turquía ya plantaba dudas.

Si bien los anfitriones dieron cuenta de Bosnia y Herzegovina en 16vos de final, no fue el mismo equipo dinámico y contundente del debut. Quedó más que demostrado ante los belgas.

A la par de la baja de juego colectivo de los estadounidense se sumó la lesión de Christian Pulisic, quien se perdió dos de los tres juegos de la primera ronda y ante Bélgica salió de cambio al 59′. El Capitán América fue visto en el banco de suplentes con lágrimas en los ojos.

Al 81′ Folarin Balogun, el hombre de la polémica en la previa del partido, tuvo solamente una oportunidad frente al arco, un disparo por el costado de la izquierda que Courtois contuvo.

Una sorpresa de Rudi García en el 11 inicial de Bélgica fue dejar con los sustitutos a Kevin De Bruyne, quien desde 2021 no empezaba un duelo son su selección en esta posición. Por los últimos cinco años, siempre que estaba sano y elegible, fue titular.

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