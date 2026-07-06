¡Se volvió loco! Aficionado disparó a su televisor tras la eliminación de México ante Inglaterra (VIDEO)

Un aficionado disparó a su televisor tras la derrota de México ante Inglaterra.

Un aficionado le disparó a su televisor inmediatamente después de la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, lo que derivó en la eliminación del Tricolor del magno evento de la FIFA.

El hecho no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde circula el video en el que el sujeto saca una pistola tras el silbatazo final en el duelo celebrado en el Estadio Azteca, para posteriormente disparar hacia su televisión. Acto seguido, se dirigió hacia el electrodoméstico para darle un puñetazo.

Loco porque un mexicano le disparo a la tvpic.twitter.com/n4OvwDYE21 — Porque es tendencia🥏 (@tendenciasxx) July 6, 2026

Aficionado pierde dinero por apostar triunfo de México sobre Inglaterra

En el video se escucha un breve diálogo entre el aficionado y dos personas más que lo acompañan. Una de ellas le pegunta cuánto perdió, a lo que el individuo respondió que 10 dólares, lo que equivale a 174 pesos mexicanos.

“Nos quedamos cerca”, grito este seguidor de la Selección Mexicana molesto, pues momentos antes soltó una frase altisonante.

El aficionado no cabía del coraje que le dejó haber perdido los 10 dólares que perdió por haber creído que México derrotaría a Inglaterra en el Estadio Azteca para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

¿En qué lugar quedó México tras su eliminación del Mundial 2026?

La Selección Mexicana quedó en el noveno lugar de la clasificación del Mundial 2026 después de su derrota frente a Inglaterra en la ronda de octavos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre finalizó su participación en la justa tripartita con un saldo de 12 puntos, después de cuatro victorias y una caída.

México anotó 10 goles y recibió tres en el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, en la que rompió con la barrera de no ganar el cuarto partido, pero se estancó en octavos de final, como en todas las justas (a excepción de Qatar 2022) desde Estados Unidos 1994, aunque en la edición en curso se agregó la etapa de dieciseisavos de final, debido al aumento de 32 a 48 selecciones.

EVG