Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo y él mismo ha contado en el pasado que vino desde abajo, pues incluso experimentó pobreza durante su infancia, pero nada lo detuvo para convertirse en uno de los atletas más destacado s a nivel internacional.

Un factor determinante sobre sus primeros años son sus padres, quienes le habría apoyado en convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, siendo el cuarto hijo del matrimonio en la isla de Madeira.

Marcelo Bechler fue el periodista señalado por Cristiano Ronaldo durante la rueda de prensa. ı Foto: Captura de video de X @directfutbolec

¿Quiénes son María Dolores dos Santos y José Dinis, los papás de Cristiano Ronaldo?

Los padres de Cristiano Ronaldo son María Dolores dos Santos Viveiros, quién se desempeñaba como cocinera y José Dinis Aveiro, un jardinero municipal y utilero.

La familia atravesaba una fuerte crisis económica cuando estaban en la espera de su cuarto hijo, quién resultó ser el jugador estrella de Portugal. Por este motivo, María evaluó continuar con el embarazo y al final decidió tenerlo.

María nació el 31 de diciembre de 1954 en un puerto de pescadores de Portugal donde se crio con una familia humilde. Después de la muerte de su mamá, fue criada principalmente por monjas, pero tras ser expulsada de dos hospicios, regresó a su casa con su padre que la mandó a trabajar haciendo cestos de mimbre.

La madre de Cristiano viendo el partido con su nieto Cristiano Ronaldo Junior



tremendo papo tiene la madre del bicho😱😱😱 pic.twitter.com/tTlfSSV2mh — Aupa (@Aupadrey) June 29, 2026

A los 18 años se casó con José Dinis, de 20 años de edad, con el que formó una familia.

El padre del CR7 nació en 1953 en Madeira y era utilero en el club de fútbol amateur Andorinha, donde Cristiano comenzaría años después con su carrera, siendo apenas un niño.

Fue su propio padre quien incentivó a Cristiano a convertirse en un jugador de fútbol profesional y no dudó de entregarle todo lo que estaba en sus manos para que su hijo cumpliera el sueño

José murió en 2005 y 2 años después la detectaron cáncer de mama a su esposa, el cual pudo superar, pero la enfermedad regresó en 2019. Tras recuperarse nuevamente, sufre un derrame cerebral por el que fue operada

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