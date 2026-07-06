Estados Unidos vs Bélgica: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos buscará ganar partidos consecutivos de eliminación directa en la Copa del Mundo por primera vez y alcanzar los cuartos de final, algo que no ha conseguido desde 2002, cuando venció a México. Pero la prueba no es sencilla, el enfrentarse a una Bélgica que quiere sacar provecho de su generación dorada.

El entrenador Mauricio Pochettino intentará guiar a los estadounidenses, ubicados en el 17mo puesto del ranking antes del torneo, a una victoria ante Bélgica, en una revancha del partido de octavos de final de 2014 en Brasil, que los Diablos Rojos ganaron 2-1 en tiempo extra.

Está en juego un boleto a cuartos de final para enfrentar a España o Portugal y la posibilidad de chocar con Francia o Marruecos en una semifinal. Además, Estados Unidos busca ser el único anfitrión con vida, luego de las eliminaciones de México y Canadá.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacinal FIFA rechaza apelación de Bélgica y Folarin Balogun puede jugar con Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026

IT'S A ROUND OF 16 REDUX IN SEATTLE! pic.twitter.com/OfKhhEtmew — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 6, 2026

¿Dónde ver el Estados Unidos vs Bélgica, del Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica, de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, inicia este lunes 6 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Bélgica, favorita sobre Estados Unidos

Bélgica remontó una desventaja de dos goles a los 86 minutos para derrotar a Senegal por 3-2 en tiempo extra en los dieciseisavos de final. Los Diablos Rojos vencieron a Estados Unidos hace 12 años con goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, y otra vez 5-2 en un amistoso realizado en marzo en Atlanta.

Se espera un lleno total de más de 66.000 personas en Lumen Field, donde el domingo el precio solicitado por asientos en el triángulo Hawks Nest, sobre el extremo norte, oscilaba entre 1.840 y 8.050 dólares en el sitio de reventa de la FIFA.

Estados Unidos venció a Bosnia-Herzegovina 2-0 con goles de Balogun y Malik Tillman para lograr apenas su segunda victoria en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Balogun está habilitado para jugar después de que la FIFA suspendiera su suspensión por una tarjeta roja contra Bosnia, una decisión que siguió a una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Alcanzar los cuartos de final sería un gran salto para este grupo de jugadores que intenta impulsar un deporte que, en popularidad en Estados Unidos, está por detrás en comparación con su estatus supremo en el resto del mundo.

Bélgica se clasificó al Mundial de 2014 tras una ausencia de 12 años y llegó al torneo con una plantilla que incluía al arquero Thibaut Courtois, a De Bruyne y Eden Hazard en el mediocampo, y a Lukaku y Divock Origi en el ataque.

Los Diablos Rojos fueron primeros en el ranking de la FIFA desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2016 y nuevamente desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2022, pero quedaron eliminados en cuartos de final en 2014, en semifinales en 2018 y en la fase de grupos en 2022. Cuatro jugadores de la plantilla de 2014 permanecen: Courtois, De Bruyne, Lukaku y el mediocampista Axel Witsel.

“Ésta es una nueva era para nosotros. Es cierto que hay algunos jugadores de la era dorada, como a algunos les gusta decir”, dijo Courtois. ”Ahora tenemos otra generación con gente más joven, gente nueva dispuesta a hacer grandes cosas y a escribir una página de la historia para Bélgica”.

Pochettino ya se convirtió en el primer entrenador de Estados Unidos con tres victorias en la Copa del Mundo. Los jugadores estadounidenses están obsesionados con elevar la popularidad del deporte en Estados Unidos a niveles mucho más cercanos a los de la NFL, el béisbol de las Grandes Ligas y la NBA.

“Todos hemos dicho, de una forma u otra, lo oportuno que podría ser este torneo, si tenemos un buen torneo y hacemos las cosas de la manera correcta, que podría llevarnos, quién sabe, ¿hasta dónde?”, dijo Ream.

aar